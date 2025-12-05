自由電子報
娛樂 最新消息

77歲張小燕久違現身！為黃子佼蒙羞「沒臉見人」 同框天后群重拾燦笑洩近況

張小燕（右）曾透露因黃子佼深感蒙羞，這輩子未曾如此害怕見人。（資料照，記者潘少棠攝）張小燕（右）曾透露因黃子佼深感蒙羞，這輩子未曾如此害怕見人。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕利菁日前曬出一張「天后級聚餐」合照，意外讓張小燕近況成為焦點！適逢黃子佼案件持續發展、輿論延燒，身為「師徒關係」中最受關注的重量級前輩，張小燕此次罕見現身聚會並露出笑容，使外界格外好奇她的心情與近況，畫面曝光瞬間掀起討論。

張小燕（下排左2）罕見現身與演藝界天后級藝人聚首同框。（翻攝自臉書）張小燕（下排左2）罕見現身與演藝界天后級藝人聚首同框。（翻攝自臉書）

這場聚餐由利菁在3日曝光，可見張小燕、張清芳、葉璦菱、李翊君、方芳芳等多位天后級藝人重磅同框，堪稱「一張照片價值整個華語演藝圈！」張小燕以俐落短髮、簡單妝容入鏡，她面露燦笑坐在前排。事實上，黃子佼醜聞連環被爆出後，張小燕曾表示自己為此感到蒙羞，「臉也沒了、心也碎了，這輩子都沒這樣怕見人！」如今，張小燕罕見公開亮相，更格外引人關注。

照片曝光後湧入大量留言，粉絲狂讚「含金量爆表」、「一次看到這麼多天后太誇張」，也有網友把聚會比喻成「八仙過海與王母的蟠桃宴」。對此，同樣入鏡的造型師李明川則笑稱「謝謝天后們領我入宮朝聖」，現場氣氛輕鬆。由於張小燕向來是黃子佼演藝路上的重要前輩，她在風波期間的罕見露面，也引發網友們熱烈討論。

