娛樂 最新消息

夏天倫遭砍點名前妻！「名媛版大S」黃廉盈發2張日常照曝現況

「夜店大亨」夏天倫（左）前妻黃廉盈（右）在時尚圈有「貴婦版大S」之稱。（本報資料照）「夜店大亨」夏天倫（左）前妻黃廉盈（右）在時尚圈有「貴婦版大S」之稱。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾被稱為「貴婦版大S」的黃廉盈先前因與前夫、夜店大亨夏天倫的糾紛再度被推上話題中心；夏天倫不僅在記者會指控她偷走220萬元、外遇，還強調已對她的名牌包與豪車聲請假扣押，甚至在3天後遭人於地下停車場砍傷，並一度喊話「懷疑與前妻有關」。如今，黃廉盈以2張日常照低調回應近況，成為輿論焦點。

黃廉盈與夏天倫早在2001年離婚，當時便因出軌指控、紅包風波以及要求更改姓氏等爭議鬧得沸沸揚揚，近年2人互不交集，但夏天倫上週召開記者會，除再提昔日婚姻問題，也指控黃廉盈偷走220萬元並握有她不忠的證據，更進一步對她名下物品申請假扣押，消息一出再度讓這段陳年婚姻矛盾浮上檯面。怎料，記者會後短短3天，夏天倫就在民生東路三段地下停車場遭砍傷，他與女友均清醒送醫，隨後有2名自稱夏天倫前員工者出面表示是行兇者，使案情更添複雜。

黃廉盈分享2張生活照透露在韓求學的現況。（組合照，翻攝自IG）黃廉盈分享2張生活照透露在韓求學的現況。（組合照，翻攝自IG）

對此，黃廉盈日前已先針對指控發聲，除強調自己並沒有外遇之外，還曬出3點證據表示夏天倫誹謗，而且「都要2026還沒拿出證據，倒是他婚內出軌怎麼不回應？！」然而，黃廉盈今（5日）再分享生活下廚、日常美照，透露近況「今天中午還是吃蛤蠣刀削麵，我已經很會抓時間了，水滾快點什麼都下鍋，這樣剛好可以趕上午下的課，我已經是刀削麵小能手。」引發網友討論2人後續發展。

