娛樂 最新消息

（影）愛莉莎莎二度發聲 台灣Threads顯示在中國「很常見」

網紅愛莉莎莎二度出面為自己澄清。（翻攝自臉書）網紅愛莉莎莎二度出面為自己澄清。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕社群平台Threads近日可以查看帳號「所在地點」，不少名人被扒出所在地點竟是「中國」，其中也包含網紅愛莉莎莎。昨愛莉莎莎就出面澄清自己自從當網紅以來就未曾到中國，自己也搞不清楚怎麼會這樣，更猜測可能是因為自己在香港轉機。今（5）愛莉莎莎二度發影片表示：可怕的是有一群人每天編故事、貼標籤。

愛莉莎莎認為自己的Threads帳號就是分享照片跟生活的地方。（翻攝自臉書）愛莉莎莎認為自己的Threads帳號就是分享照片跟生活的地方。（翻攝自臉書）

愛莉莎莎表示自己的Threads帳號被發現定位在中國之後，就有很多人到她的帳號「出征」，更稱她是「愛中莎莎」、「海外代操啦，難怪作風那麼支」。愛莉莎莎今天在影片中，自己Threads帳號就是拿來分享日常生活，疑惑：「這個別人要怎麼幫我代操呢？」，她更拿先前分享的杜拜巧克力來說，整個文案僅有「傳說中的杜拜巧克力」9個字，愛莉莎莎問：難道我會笨到想不出文案，還要把影片傳給中國代操，請對方想出這9個字，還要讓對方分潤？

愛莉莎莎認為台灣人的Threads被顯示在中國，是一件很常見的事，她認為Meta地區判定有誤很常見，更可怕的有一群人每天都在編故事、貼標籤。

愛莉莎莎的Threads帳號顯示她人在中國。（翻攝自Threads）愛莉莎莎的Threads帳號顯示她人在中國。（翻攝自Threads）

