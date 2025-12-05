吳慷仁回歸台劇加入「曹瑞原相隔5年新作」 合體言承旭、張鈞甯「10大超強卡司」

黃旭熙 LUCAS（左）、林廷憶在《時候 A Time》攜手展現浪漫CP感。（台北創造提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕導演曹瑞原繼《一把青》、《斯卡羅》後，相隔5年公佈新作《時候 A Time》的華麗卡司組合，包括言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群，與K-Pop Solo歌手黃旭熙LUCAS、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球等人，劇中講述五個朋友的人生旅程，透過時間裡的現實與虛幻，呈現不同的生命光譜。

談起這次合作與呈現，曹瑞原特別感謝張鈞甯擔任監製，讓他可以更專心創作，「賣片的事情就交給鈞甯處理」。張鈞甯除了應曹導邀請參與演出之外，更首次擔任影集監製，她表示非常謝謝曹導的信任，讓她除了過足戲癮，也擔起《時候 A Time》監製重責大任。

黃旭熙 LUCAS（右）、范少勳在《時候 A Time》演出不打不相識的兄弟情。（台北創造提供）

此外，也藉此機會和言承旭、陳意涵，再次一起在螢幕上飆戲。對於這次合作，張鈞甯笑說真的是時候到了，「出道第一次主演就是跟Jerry（言承旭）一起演出的《白色巨塔》，二十多年來一直是什麼都能聊的好朋友」，像跟劇中角色一起成長一樣，也互虧是看著彼此的戲長大。

《時候 A Time》亦首次公開〈明星群像〉與〈雨中擁舞〉兩款海報，首波曝光的兩款海報中，〈明星群像〉既震撼又富創意與詩意，「以字為光，捕捉瞬息的流動。角色穿梭於解構的文字中，被光影分割的，是青春最真實的切面；所有的消散與重組，都是為了凝視當下」。而〈雨中擁舞〉由「黃旭熙LUCAS、林廷憶攜手展現浪漫CP感」，充滿青春的張揚與愛戀。

《時候 A Time》十位華麗卡司同台，兩個世代的演員共演同一角色，透過表演詮釋進行對話，既有共鳴，更有火花。（台北創造提供）

