自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

吳慷仁回歸台劇加入「曹瑞原相隔5年新作」 合體言承旭、張鈞甯「10大超強卡司」

黃旭熙 LUCAS（左）、林廷憶在《時候 A Time》攜手展現浪漫CP感。（台北創造提供）黃旭熙 LUCAS（左）、林廷憶在《時候 A Time》攜手展現浪漫CP感。（台北創造提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕導演曹瑞原繼《一把青》、《斯卡羅》後，相隔5年公佈新作《時候 A Time》的華麗卡司組合，包括言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群，與K-Pop Solo歌手黃旭熙LUCAS、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球等人，劇中講述五個朋友的人生旅程，透過時間裡的現實與虛幻，呈現不同的生命光譜。

談起這次合作與呈現，曹瑞原特別感謝張鈞甯擔任監製，讓他可以更專心創作，「賣片的事情就交給鈞甯處理」。張鈞甯除了應曹導邀請參與演出之外，更首次擔任影集監製，她表示非常謝謝曹導的信任，讓她除了過足戲癮，也擔起《時候 A Time》監製重責大任。

黃旭熙 LUCAS（右）、范少勳在《時候 A Time》演出不打不相識的兄弟情。（台北創造提供）黃旭熙 LUCAS（右）、范少勳在《時候 A Time》演出不打不相識的兄弟情。（台北創造提供）

此外，也藉此機會和言承旭、陳意涵，再次一起在螢幕上飆戲。對於這次合作，張鈞甯笑說真的是時候到了，「出道第一次主演就是跟Jerry（言承旭）一起演出的《白色巨塔》，二十多年來一直是什麼都能聊的好朋友」，像跟劇中角色一起成長一樣，也互虧是看著彼此的戲長大。

《時候 A Time》亦首次公開〈明星群像〉與〈雨中擁舞〉兩款海報，首波曝光的兩款海報中，〈明星群像〉既震撼又富創意與詩意，「以字為光，捕捉瞬息的流動。角色穿梭於解構的文字中，被光影分割的，是青春最真實的切面；所有的消散與重組，都是為了凝視當下」。而〈雨中擁舞〉由「黃旭熙LUCAS、林廷憶攜手展現浪漫CP感」，充滿青春的張揚與愛戀。

《時候 A Time》十位華麗卡司同台，兩個世代的演員共演同一角色，透過表演詮釋進行對話，既有共鳴，更有火花。（台北創造提供）《時候 A Time》十位華麗卡司同台，兩個世代的演員共演同一角色，透過表演詮釋進行對話，既有共鳴，更有火花。（台北創造提供）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中