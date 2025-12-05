自由電子報
娛樂 電視

陳智菡點名《新台灣加油》蔑視女性 小草女神親發聲

曾任東森新聞主播及氣象主播的民眾黨立法院黨團主任陳智菡點名《新台灣加油》開炮。（翻攝自臉書）曾任東森新聞主播及氣象主播的民眾黨立法院黨團主任陳智菡點名《新台灣加油》開炮。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾任東森新聞主播及氣象主播的民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（5）點名政論節目《新台灣加油》，痛斥主持人許貴雅評論「小草女神」劉芩妤的泳裝照是在吸引「豬哥票」，更怒罵：「到底是關你們屁事？」劉芩妤也發聲表示：這樣的行為，真的稱得上尊重女性嗎？

「小草女神」劉芩妤在社群平台曬泳裝美照。（翻攝自IG）「小草女神」劉芩妤在社群平台曬泳裝美照。（翻攝自IG）

陳智菡稍早發文指「政論節目一票男男女女一臉猥瑣，以帶有性暗示的詞彙、輕蔑訕笑的態度，去評論一位女性參政者私下穿著，這真的是台灣社會所允許的嗎？」她更曬出主持人許貴雅的照片，認為許貴雅說劉勤妤的照片會吸引到豬哥票的說法，非常不妥當。

陳智菡砲火集中開酸「一位因為婚外情而離開政壇，到綠營電視台耍嘴皮討生活的張姓名嘴」，認為他故意一邊看著照片，一邊高喊「清爽、清爽、清爽…黃國昌的第六金釵又多一個了」，態度輕浮。另外，陳智菡也點名鍾年晃評論：「台灣經濟真的不好，連衣服都買不起…布料都買那麼少的」。

許貴雅討論小草女神時，使用的生活照穿著清涼。（翻攝自臉書）許貴雅討論小草女神時，使用的生活照穿著清涼。（翻攝自臉書）

陳智菡氣噗噗的說，節目中秀出的女性是民眾黨將出戰參選的黨員「劉芩妤」，更反問，她在自己的社群裡po泳裝照哪裡錯了嗎？更陰謀論指出難道因為她是台灣民眾黨還沒登記但有意投入公眾事務，就被政論節目拿來當成訕笑的題材？怒問：「貴節目拿著她的私人照片在節目上大肆品頭論足、指指點點的時候，有先取得本人的授權嗎？」

「小草女神」劉芩妤在社群平台曬辣秀好身材。（翻攝自IG）「小草女神」劉芩妤在社群平台曬辣秀好身材。（翻攝自IG）

砲火不停歇的陳智菡還問鍾年晃「你游泳的時候是都從頭包到腳嗎？」更酸溜溜地說，「我相信這位女主持人伊定不會認同她的成功是來自吸引豬哥票的說法，也相信她今天之所以能夠穩拿主持棒，絕對不是靠外表或討男性主管歡心」。

對此，「小草女神」劉芩妤本人轉發陳智菡發文，並表示自己在私人社群分享生活，是相信身體自主，也認為這是每個女性都有的權利，不該成為物化女性的談資。

「小草女神」劉芩妤在海灘的穿搭讓好身材若隱若現。（翻攝自IG）「小草女神」劉芩妤在海灘的穿搭讓好身材若隱若現。（翻攝自IG）

