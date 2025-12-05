男人都只愛大胸部？八點檔女神被另一半逼整形：鼻子、胸部、螞蟻腰一次做齊

夢多（右）要求《整形過後》劇中伴侶徐千京整成他想要的樣子。（六魚文創提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾因車禍毀容的八點檔女神徐千京在影集《整形過後》與夢多配對，詮釋感情關係中的「外貌焦慮」。劇中夢多因渴望外界認同，竟要求徐千京飾演的另一半「鼻子、胸部、螞蟻腰一次做齊」，掀起「男人都只愛大胸部嗎」討論，逼得她決心狠狠畫下界線：「現在我想整回我自己！」找回重生的起點。

該劇醫療顧問李進良指出，「整形醫師像是心理醫師、藝術家與企業家的結合。真正最難處理的往往不是手術風險，而是病患心裡的平衡，這是一般外科無法想像的挑戰。」

趙永馨（左）在《整形過後》飾演失智婦，童毅軍欲整回18歲喚回愛情。（六魚文創提供）

另外，「瓊瑤女神」趙永馨戲裡因失智忘記了丈夫童毅軍，為喚回失智太太的心動記憶，他當面向整外神醫温昇豪提出想要整回18歲這個不可能的任務，這段「失智之愛」篇章是全劇最溫柔也最催淚的案例之一，也讓温昇豪印象深刻：「這是整部劇唯一一個沒有動手術的個案，卻因為那份真摯的愛，讓整個醫護團隊都動員起來想辦法幫他。」他也因此感觸：「有時候真正喚回記憶的不是外貌，而是心裡那一瞬間初戀般的悸動。」

《整形過後》將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年播出。

