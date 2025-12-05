自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

TWICE明香港照開唱 豪捐百萬港幣表哀痛

TWICE本週末香港演唱會照常舉行。（翻攝自IG）TWICE本週末香港演唱會照常舉行。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國大勢人氣女團TWICE明（6）、後（7）兩日將於香港啟德體育園主場舉行《This Is For》巡迴演唱會。受到先前大浦宏福苑大火奪走159條人命，今（5）日TWICE所屬JYP娛樂宣布演唱會如期舉行，並捐贈100萬港幣（約新台幣401萬元）用於支援受災兒童與居民。

TWICE希望用歌聲帶給災民們安慰的力量。（翻攝自IG）TWICE希望用歌聲帶給災民們安慰的力量。（翻攝自IG）

JYP今日發布公告，表示TWICE成員對於香港惡火深感哀痛，並指出「TWICE團隊已向香港世界展望會捐贈港幣100萬元，用於支援受災兒童及居民的臨時安置、心理輔導等緊急救援工作」。JYP也強調，TWICE與主辦單位時刻密切關注災情，決定繼續在啟德體育園主場舉辦巡迴演唱會，主要原因是宏福苑大火造成嚴重災情，TWICE將以真誠尊重對待表演並傳達悼念之情，TWICE也希望自己的音樂能帶給災民們安慰的力量。

「即使是很小的方式，這個希望帶領了我們決定繼續演出。」最後TWICE向傷者及死者家屬致以最深切慰問，並希望大家能盡快康復。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中