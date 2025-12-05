TWICE明香港照開唱 豪捐百萬港幣表哀痛

TWICE本週末香港演唱會照常舉行。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國大勢人氣女團TWICE明（6）、後（7）兩日將於香港啟德體育園主場舉行《This Is For》巡迴演唱會。受到先前大浦宏福苑大火奪走159條人命，今（5）日TWICE所屬JYP娛樂宣布演唱會如期舉行，並捐贈100萬港幣（約新台幣401萬元）用於支援受災兒童與居民。

TWICE希望用歌聲帶給災民們安慰的力量。（翻攝自IG）

JYP今日發布公告，表示TWICE成員對於香港惡火深感哀痛，並指出「TWICE團隊已向香港世界展望會捐贈港幣100萬元，用於支援受災兒童及居民的臨時安置、心理輔導等緊急救援工作」。JYP也強調，TWICE與主辦單位時刻密切關注災情，決定繼續在啟德體育園主場舉辦巡迴演唱會，主要原因是宏福苑大火造成嚴重災情，TWICE將以真誠尊重對待表演並傳達悼念之情，TWICE也希望自己的音樂能帶給災民們安慰的力量。

「即使是很小的方式，這個希望帶領了我們決定繼續演出。」最後TWICE向傷者及死者家屬致以最深切慰問，並希望大家能盡快康復。

