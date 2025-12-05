離婚夫妻最佳典範！小禎同台李進良「分開絕非單方面問題」

小禎（右）同台李進良回顧檢討2人的婚姻。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小禎」胡盈禎與前夫李進良2020年結束13年婚姻，如今再同台錄製Podcast《禎甄要chat內》，大方揭開離婚背後的真相。2人不僅在節目上互虧、互揭婚後相處模式，李進良更坦承離婚初期確實有不少摩擦，小禎也認了「說不埋怨是假的」，直言分開絕非單方面問題，被網友們大讚「離婚最佳典範！」

節目中李進良透露，自己和小禎當年離婚過程極為平和，也公開稱讚小禎在協議內容上胸襟豁達、不斤斤計較，讓2人保留彼此尊重的空間。李進良認為若條件談得太細，只會讓雙方陷入對立，最終誰也不好過，同時也笑說自己離婚後感情多彩，但始終未再組家庭，甚至虧小禎，「以前喜歡32歲的，我現在還是喜歡32歲的」，讓小禎當場翻白眼。

小禎則從頭回顧2人婚姻，坦言自己當年年紀小、對方事業忙碌，家庭時光有限難免累積遺憾，她強調任何婚姻走到離婚，「絕對不是單方面的問題...」，雙方當時確實都受過委屈，也歷經一段互看不順眼的低潮，「離婚初期說不埋怨是假的，我們有段時間也是水火不容。」

如今走過最艱難的階段，2人反而能以更成熟的方式相處，小禎透露現在沒有金錢往來，卻能像「家人」般合作，只因李進良好，孩子就會開心，若鬧僵，受傷的永遠是下一代。如今，小禎與李進良放慢步調、重整關係，離婚後反而活得更自在，也意外成為「理想離婚關係」的示範。

