都敬秀瘋癲狂笑！池昌旭《操控遊戲》大殺四方 完結篇藏續集伏筆

池昌旭在《操控遊戲》中大殺四方。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Disney+復仇爽劇《操控遊戲》本週迎來大結局，池昌旭飾演的「最強外送員」朴台仲遭人陷害導致家破人亡，隻身潛入幕後真凶、即資安公司代表安耀漢（都敬秀 飾）的大本營，正邪兩方迎來最終對決，朴台仲與眾多仇人展開復仇決戰，甚至用肉身扛下武士刀的砍劈，連番火爆的動作特技橋段令人嘆為觀止。

池昌旭接連在Disney+推出大獲好評的犯罪動作劇《惡中之惡》、《江南B-Side》，儼然成為新一代動作戲之神，更因為多場動作戲都親自上陣，因而被誇讚「讓替身失業的動作男星」。此次在《操控遊戲》升級更多精彩打鬥，包括騎乘機車飆火海、一打十五名犯罪集團成員，但戲外卻直呼「快累死了」。

請繼續往下閱讀...

導演朴信禹表示從一開始構思劇本時，擅長拍動作戲、情感戲的池昌旭就是最佳人選，並誇讚池昌旭有許多動作戲都是親自上陣。池昌旭則笑稱，自己會常常會與武術團隊討論動作編排，「希望每個舞台的動作、風格都有不同變化，所以要與團隊進行很多會議」，他也苦笑雖然拍過很多武打戲，但自己其實沒有很喜歡拍，「因為真的很累」。

都敬秀在《操控遊戲》完結篇中，滿臉全是血，一舉一動都令人毛骨悚然。（Disney+提供）

「D.O.」都敬秀有禮貌且善良的形象，常被誇讚為「乖乖牌偶像」，這次首度挑戰瘋狂反派，飾演高智商、富有且心狠手辣的變態財閥安耀翰，是從影以來最恐怖演出，其中一幕他滿臉是血倒在地上，明明快要全盤皆輸，仍癲狂大笑，甚至放出池昌旭弟弟死亡的影片挑釁，「這就是殺死你弟弟的地方」，瘋魔演技讓觀眾印象極為深刻。本以為池昌旭飾演的朴台仲在洗刷冤屈之後，將回歸平凡生活，不過最後一幕，一位神秘人出現在螢幕之前，為第二季埋下伏筆。《操控遊戲》共12集已於Disney+上線。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法