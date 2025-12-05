八點檔男星演反派遭路人罵「壞蛋」 親揭背後血淚：超不划算

〔記者李紹綾／台北報導〕翁家明在民視八點檔《好運來》飾演反派大魔王，角色「趙明志」同時也是變臉後的「高海生」，每一步心機計畫，都讓觀眾恨得牙癢癢，被讚「壞到讓人起雞皮疙瘩」。翁家明得知後，打趣說：「其實演壞人一點都不划算！」

翁家明在《好運來》詮釋反派，躺地受盡折磨，左起為龍天翔、王燦。（民視提供）

翁家明分享飾演反派的心聲，坦言和以前演的暖男、好人相比，壞人角色真的「苦上加苦」。首先就是外景量暴增，他形容好人的戲多半在棚內，舒服地坐在辦公室或家裡對戲；但壞人必須東奔西跑，不是打人就是被打，「又冷、又要下水，風吹雨淋的地方都要去」。

翁家明在《好運來》眾人撻伐，倒地不起。（民視提供）

除了外景辛苦，翁家明也爆料，壞人的「耗損率」驚人，因為要拍打戲、槍戰、搏鬥，服裝常常來不及保存就報銷，「有時一場戲就把一雙鞋子弄壞了，衣服還可能為了中彈效果被剪洞」，拍起追逐戲常常弄得滿身灰塵，他忍不住笑說：「真的成本好高，很不划算。」

翁家明在《好運來》眾人撻伐，倒地不起。（民視提供）

至於戲份，翁家明表示，演反派比誰都忙，他指大魔王要暗中布局、搞破壞，幾乎每一條故事線都和他有關，「你要害所有人，所以每個角色都會被你沾上」，他說自己常常一邊背台詞，一邊思考下一場戲又要去哪裡「製造混亂」。

翁家明（右）拍攝《好運來》打鬥戲後，服裝、鞋子滿是磨痕，與龍天翔（左）在一旁休息。（民視提供）

反派在戲裡難逃「報應」，讓翁家明苦笑說，除了觀眾罵聲連連之外，「所有演員都要來報仇，巴掌、拳頭、腳踹通通少不了，有時拍到暈頭轉向」。甚至戲外也會遇到路人喊他一聲：「壞蛋！」讓他哭笑不得，也說：「大家都忘了欣賞我們的演技，只記得我們壞。」

翁家明在《好運來》飾演反派大魔王「趙明志」，同時也是變臉後的「高海生」。（民視提供）

儘管「心機反派」拍得不輕鬆，但翁家明的演出成功讓角色立體鮮活，也讓《好運來》劇情張力直線飆升。他將「趙明志」的狠、冷、狠到極致的壞，詮釋得入木三分，讓觀眾又恨又愛。

