柾國爆熱戀aespa WINTER！情侶刺青露餡 公司回應默認了？

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團BTS防彈少年團的成員柾國今天（5日）被爆出與女團aespa的成員WINTER的戀情，對此雙方經紀公司皆回應：「沒有立場。」被猜測是默認戀情。不過粉絲也直呼：「公司沒承認就是沒有！」強調偶像絕對是單身，不可能談戀愛。

其實兩人也不是第一次傳出戀愛緋聞，這次網路則是流傳他們有「情侶刺青」，皆在手上刺了3個小狗臉，過去也因為類似款式的指甲、帽子、耳飾等物品被懷疑過關係匪淺。另外也有網友指稱，柾國很少參加女團的演唱會，連師妹HYBE女團的表演都沒去過，不過今年3月正在服兵役的柾國，竟然將寶貴的休假期間獻給了aespa的演唱會，這些都被認為是兩人戀愛的蛛絲馬跡。

請繼續往下閱讀...

柾國、WINTER雖然郎才女貌，看起來很相配，但是粉絲怎麼可能接受偶像跟別人在一起，強調絕對是烏龍緋聞。（翻攝自IG、達志影像）

另一個引起網友討論的還有柾國的IG帳號，帳號名為「mnijungkook」，意思是「my name is jungkook」，不過有網友指出，把「n」、「i」互換變成「minjungkook」，剛好是WINTER的本名「旼炡」與「柾國」的合體。但這個說法被粉絲批評太過天馬行空，簡直是異想天開，隨便亂腦補。

根據韓國媒體《Mydaily》上午10點的報導，起初HYBE對於戀愛傳聞的回應為「正在確認中」，不過在上午11點半的最新的報導中，Big Hit Music、SM娛樂都回應：「沒有立場。」從「確認中」到「沒有否認戀情」，讓人不起疑也難。

柾國身上有與WINTER一樣的狗狗刺青，不過粉絲強調是AI。（翻攝自X）

畢竟去年12月，WINTER被爆出與ENHYPEN隊長禎元的戀情，當初SM娛樂、HYBE旗下的BELIFT LAB都表達強烈否認，甚至揚言要採取法律措施。明明是同一家公司面對戀情時的態度大不同，難怪會有網友認為SM娛樂、Big Hit Music的「沒有立場」算是默認戀情。只是粉絲哪能接受自己的歐巴、女神談戀愛，紛紛表示沒有承認就是沒有，希望大家不要胡亂猜測，且強調刺青是AI或是紋身貼紙，才不是真的呢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法