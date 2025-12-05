自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

綜藝天王「王見王」！曾國城狂凸槌 胡瓜開嗆：還有臉待電視圈

〔記者林欣穎／台北報導〕華視《天才衝衝衝》開播十九年迎來重量級來賓胡瓜、陳亞蘭、「歐弟」歐漢聲，3人為了宣傳即將上檔的《週末最強大》，胡瓜以及陳亞蘭首度獻上通告處女秀。

徐乃麟直呼：「這個節目的播出時段將卡位在我們之前」。曾國城則幽默調侃：「剛好可以先替《天才衝衝衝》暖身。」面對即將登場的新節目《週末最強大》，徐乃麟也開玩笑嗆說：「華視八點檔以前都被瓜哥包辦！」胡瓜立刻回擊：「《百戰百勝》還不是你拿去做了！」兩人深厚的交情及默契十足的互虧讓現場瞬間笑成一片。胡瓜甚至現場開金嗓，清唱節目主題曲讓來賓驚呼連連。

巫苡萱（左起）、籃籃、曾國城、歐漢聲、胡瓜、陳亞蘭、徐乃麟、張文綺、徐凱希。《天才衝衝衝》主持群和《週末最強大》主持群相見歡。（華視提供）巫苡萱（左起）、籃籃、曾國城、歐漢聲、胡瓜、陳亞蘭、徐乃麟、張文綺、徐凱希。《天才衝衝衝》主持群和《週末最強大》主持群相見歡。（華視提供）

綜藝天王王見王胡瓜碰上徐乃麟、曾國城兩位地頭蛇，一出場就爆點連連。直接放話開播節目收視率一定開紅盤，胡瓜幽默表示：「我們如果有二的話，他們起碼有三。」徐乃麟則反虧：「你要做到二，我們頂多做到一點八，不敢超越你！」

一旁的歐漢聲則被徐乃麟虧：「以前不紅的時候常來。」但一旁的陳亞蘭在意的卻是有人說《週末最強大》要幫《天才衝衝衝》暖身而當場震怒。沒料到籃籃卻落井下石立馬指出兇手是曾國城，讓大家哄堂大笑。

徐乃麟（左起）、陳為民、徐凱希、胡瓜、小馬。（華視提供）徐乃麟（左起）、陳為民、徐凱希、胡瓜、小馬。（華視提供）

綜藝天王胡瓜首次的天才大挑戰就碰上單元「擺一擺順」，沒料到剛開始就意外連連。徐乃麟還沒宣布開始，來賓侯昌明就自顧自搶先作答，讓徐乃麟當場傻眼：「你來主持好了啦！」邊笑著向胡瓜抱怨：「你看，你一來他就開始表現！」徐乃麟還直接問胡瓜：「還是你要把他拉走主持？」侯昌明立刻自薦：「我很便宜喔瓜哥！」

輪到曾國城隊挑戰時，因連續失誤過多，胡瓜忍不住吐槽：「錯得一蹋糊塗，還有臉待在電視圈？」沒想到換胡瓜上陣揭曉解答時，竟然第一題就翻車，只好自嘲：「沒臉待在電視圈啦！」天王遊戲挑戰首秀意外翻車，現場節目來賓爆笑如雷。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中