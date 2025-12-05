自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

好萊塢版圖將大洗牌！Netflix擊退對手 搶下華納探索獨家談判權

〔記者許世穎／綜合報導〕在好萊塢震盪不斷的併購戰中，Netflix以目前最高、也是暫時領先的出價脫穎而出，成功取得華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery, WBD）的優先協商資格。外媒《Deadline》獨家報導指出，雙方即將進入排他性談判階段；而就在稍早，派拉蒙（Paramount）才為反制Netflix的攻勢，火速與WBD敲定一項策略性協議，令整起收購競爭更加白熱化。

這場併購風暴可追溯至今年10月。當時WBD宣布已經收到多方「非請求」收購興趣，並啟動「策略選項審查」，包括可能出售整家公司或其部分資產，並設定在12月中下旬前找出最終買家。Netflix迅速加入戰局，據消息人士透露，其最新報價達到每股28美元，立即改寫競逐態勢。

華納兄弟探索似乎真的要出售了。（路透）華納兄弟探索似乎真的要出售了。（路透）

若雙方順利達成協議，Netflix將收購華納兄弟影業與HBO Max的串流相關資產，等於補上內容版圖中最後的大型拼圖；相較之下，派拉蒙的提案則是全面買下整個WBD。《彭博社》更指出，Netflix開出高達50億美元的「分手費」，以防交易未能順利完成。

面對Netflix來勢洶洶的出價，派拉蒙強調，自家報價是在監管審核上最具可行性的選項，並在寫給WBD的信件中直指競爭者Netflix與Comcast的方案「存在任何監管機關都無法忽視的重大問題」。大衛艾里森（David Ellison）旗下公司甚至對外批評此次出售流程「傾向Netflix、不夠公平」，顯示這場高達數百億美元的收購大戰仍充滿變數。

隨著Netflix取得排他談判資格，全球娛樂版圖恐將迎來新一輪洗牌，未來幾週的談判結果，更將決定華納百年品牌的下一步命運。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中