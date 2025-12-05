好萊塢版圖將大洗牌！Netflix擊退對手 搶下華納探索獨家談判權

〔記者許世穎／綜合報導〕在好萊塢震盪不斷的併購戰中，Netflix以目前最高、也是暫時領先的出價脫穎而出，成功取得華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery, WBD）的優先協商資格。外媒《Deadline》獨家報導指出，雙方即將進入排他性談判階段；而就在稍早，派拉蒙（Paramount）才為反制Netflix的攻勢，火速與WBD敲定一項策略性協議，令整起收購競爭更加白熱化。

這場併購風暴可追溯至今年10月。當時WBD宣布已經收到多方「非請求」收購興趣，並啟動「策略選項審查」，包括可能出售整家公司或其部分資產，並設定在12月中下旬前找出最終買家。Netflix迅速加入戰局，據消息人士透露，其最新報價達到每股28美元，立即改寫競逐態勢。

華納兄弟探索似乎真的要出售了。（路透）

若雙方順利達成協議，Netflix將收購華納兄弟影業與HBO Max的串流相關資產，等於補上內容版圖中最後的大型拼圖；相較之下，派拉蒙的提案則是全面買下整個WBD。《彭博社》更指出，Netflix開出高達50億美元的「分手費」，以防交易未能順利完成。

面對Netflix來勢洶洶的出價，派拉蒙強調，自家報價是在監管審核上最具可行性的選項，並在寫給WBD的信件中直指競爭者Netflix與Comcast的方案「存在任何監管機關都無法忽視的重大問題」。大衛艾里森（David Ellison）旗下公司甚至對外批評此次出售流程「傾向Netflix、不夠公平」，顯示這場高達數百億美元的收購大戰仍充滿變數。

隨著Netflix取得排他談判資格，全球娛樂版圖恐將迎來新一輪洗牌，未來幾週的談判結果，更將決定華納百年品牌的下一步命運。

