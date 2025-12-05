自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

郭子乾疑涉「監所不法弊案」 兒子夾親情與職責陷兩難

〔記者李紹綾／台北報導〕愛奇藝影集《監所男子囚生記》劇情出現重大變革，監所內部將出現一連串人事與制度的動盪，這場風暴不僅直接影響受刑人與管理員的平衡，更將引爆飾演教誨師的劉以豪內心世界。

劉以豪（右）在《監所男子囚生記》察覺父親郭子乾（左）涉弊案，陷天人交戰。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）劉以豪（右）在《監所男子囚生記》察覺父親郭子乾（左）涉弊案，陷天人交戰。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劉以豪飾演的教誨師姜一傑，在此關鍵時刻赫然察覺典座父親郭子乾可能涉入灰色地帶與不法事件，面對親情與職責的矛盾，他必須做出一個足以影響所有人的艱難抉擇，角色的未來走向充滿了壓力與看點。

劉以豪在《監所男子囚生記》遭遇受刑人暴動被挾持受傷。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）劉以豪在《監所男子囚生記》遭遇受刑人暴動被挾持受傷。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

為了專業呈現監所管理員的訓練細節，劉以豪在開拍前接受了扎實的柔術訓練。他分享：「摔不只是自己用力，被摔的人也要用力，需要互相保護。」對互打的雙方都很具挑戰性。劇中有一場從背後環抱陳澤耀、再使出技巧把對方摔出去的動作，展現課堂中的技術，雖然沒有將所學的技巧全部展現，但他認為很好玩。

施名帥（左）在《監所男子囚生記》以流暢又有力量的「剪刀腳」制伏受刑人。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）施名帥（左）在《監所男子囚生記》以流暢又有力量的「剪刀腳」制伏受刑人。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

除了柔術，劇中讓劉以豪印象最深刻的動作戲，其實是施名帥的招牌動作。劉以豪回憶劇中初入戒護科時，遭遇受刑人暴動被挾持受傷，由施名帥飾演的前輩以一招流暢又有力量的「剪刀腳」救回，因此對施名帥留下深厚恩情。劉以豪直言，所有動作戲中，他最想學的正是施名帥的這招「剪刀腳」，讚嘆畫面流暢又有力量，這場救命恩情戲也是串連角色情感的關鍵。

劉以豪（右）在《監所男子囚生記》與陳澤耀（左）有柔術對手戲。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）劉以豪（右）在《監所男子囚生記》與陳澤耀（左）有柔術對手戲。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

監所職場喜劇《監所男子囚生記》由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演。每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；每週日晚間8點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間10點於台視開播。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中