娛樂 最新消息

遭埋伏攻擊首開庭 夜店大亨夏天倫：檢警努力讓社會看見邪不勝正

〔記者王定傳／台北報導〕有「夜店大亨」之稱的夏天倫，11月30日傍晚與女友在民生東路三段的大樓地下停車場遭人尾隨襲擊，持辣椒水及利鈍器襲擊，嫌犯之一的林宇鋐犯後40分鐘後到派出所投案，已被法院裁定收押禁見；台北地檢署今以證人身分傳喚被害者夏天倫出庭協助釐清案情，他庭訊後表示：「相信檢警、律師那麼努力就是要證明給社會大眾看邪不勝正」。

夏天倫今日並表示，感謝檢方、松山及內湖分局極速認真辦案，加強巡邏讓住家周邊更加安全；整起事件讓他更驚訝的是，林嫌犯案前、犯案後的SOP，跟「館長的槍手一模一樣...這讓我很不安」。

「夜店大亨」夏天倫（中）遭襲擊，北檢傳喚夏天倫出庭作證。（記者陳志曲攝）「夜店大亨」夏天倫（中）遭襲擊，北檢傳喚夏天倫出庭作證。（記者陳志曲攝）

警方調查，林男等人前天下午3時許就在夏天倫內湖住處外埋伏，一路尾隨到民生東路三段停車場，又在車內等了約2小時，等夏與女友從停車場離開時，才動手攻擊，造成夏天倫左手臂被割傷，手、眼部均有腫脹，女友眼部瘀腫，動手後林男把開來的車輛留在現場，2人徒步逃逸；40分鐘後，持刀行凶的林男主動到派出所投案。

據指出，林宇鋐有詐欺前科，他投案供稱是夏天倫的員工，因不滿夏的行事風格，且被無故資遣而挾怨報復。北檢訊後認為林男涉殺人未遂，有共犯在逃未到案，有勾串、逃亡之虞，向北院聲請羈押禁獲准。

「夜店大亨」夏天倫遭襲擊，北檢傳喚夏天倫出庭作證。（記者陳志曲攝）「夜店大亨」夏天倫遭襲擊，北檢傳喚夏天倫出庭作證。（記者陳志曲攝）

夏天倫是台灣酒店業傳奇人物「夏董」夏承榮的長子，與弟弟夏天浩在北市東區開設多家夜店，兄弟倆被業界稱為「夜店王」，夏天倫與有「貴婦版大S」之稱的黃廉盈2021年離婚，當時夏天倫指黃廉盈偷兩女兒紅包，要黃廉盈拿掉冠夫姓。

夏天倫日前曾開記者會澄清與前妻訴訟糾紛始末，沒多久就發生這起埋伏攻擊事件；夏男案發獲救後，在IG限時動態曬出坐在醫院病床照片表示：「沒有影射任何人是幕後主使」，但強調只要牽涉到家人或親友，他都會挺身而出；黃廉盈也發IG限時動態發聲，表示2人已離婚5年，「他的私人生活我不做評論，也請不要做未經查證的聯想」。

