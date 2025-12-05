自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

黑暗勇者登場！動畫《判處勇者刑》台灣試映 豪華聲優陣容曝光

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2026年強檔動畫《判處勇者刑》以前所未有的主題設定、廣袤的世界觀與激烈又華麗的戰鬥大場面，引起日本動畫迷的廣泛討論。為了讓觀眾能提前一睹這部作品的內容，動畫代理商羚邦亞洲宣布將提前於12月中在台北微風影城舉辦《判處勇者刑》第一集、時長一小時的試映會，屆時將邀請媒體、KOL與觀眾一同共襄盛舉。

《判處勇者刑》是由日本作家火箭商會創作的輕小說系列，めふいすと繪製插畫的作品改編，一推出就立刻獲得「2021下一部人氣輕小說大賞綜合排名第2名」與《這本輕小說真厲害！2023》單行本類別排名第3名等殊榮。動畫中，前聖騎士團長賽羅由阿座上洋平配音、劍之女神泰奧莉塔則是飯塚麻結，另外還集結石上靜香、堀江瞬、土岐隼一等人氣聲優。

《判處勇者刑》。（羚邦提供）《判處勇者刑》。（羚邦提供）

故事敘述罪大惡極的罪犯們，將被處以成為勇者的刑罰，即所謂的「勇者刑」，受刑人必須與魔王軍不停地戰鬥，即便粉身碎骨也會被重新復活並且持續不停地與魔王軍戰鬥，直到勝利為止。這個被判處「勇者刑」的小隊成員包括：持續戰鬥數百年的狂戰士、史上最惡劣的小偷、擅長詐騙的政治犯、自稱國王的恐怖份子，成功率為零的暗殺者，以及因「弒殺女神」的前聖騎士團長：賽羅。在討伐魔王軍的旅程中，賽羅遇見了至今仍被隱藏的「劍之女神」泰奧莉塔，兩人訂下契約後，讓這個原本壟罩在絕望中的世界看見一絲和平希望。請關注Ani-One中文官方動畫頻道YouTube Channel。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中