航海王特展登陸台灣！4大展區11大亮點一次看 限量公仔套票完售

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣動漫「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」即將於2026年1月10日至4月6日在「國立臺灣科學教育館」盛大展出，展覽內容集結眾多篇章，從「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭島篇區」到「新四皇區」共分為4大主題，展區內更細分出11大亮點內容，等你一同來冒險。

「ONE PIECE EMOTION航海王動畫25週年紀念特展」草帽一行人全員展出。（圖為日本展出圖，時藝多媒體提供）

◆航海王電視動畫25週年

「航海王」電視動畫於1999年開始首播，至今已持續播出超過25年，這部由日本東映動畫所製作、改編自尾田榮一郎同名漫畫的經典作品，以熱血、友情與冒險為核心，陪伴全球無數粉絲一同見證草帽一行人追尋「One Piece」的夢想之旅。25年來，「航海王」不僅以超過千集的動畫篇章締造傳奇，更跨越世代與國界，成為日本動畫史上最具代表性的長壽作品之一。從東方藍啟航、進入偉大的航道、直至新世界與新四皇的誕生，每一段旅程都凝聚著無限感動與勇氣。今年迎來動畫25週年，「航海王」持續以全新篇章與創作熱度延續冒險精神，邀請大家一起沉浸在動畫的世界中，令人熱血沸騰的冒險，即將再次啟程。

「ONE PIECE EMOTION航海王動畫25週年紀念特展」動畫世界的設定資料。（圖為日本展出圖，時藝多媒體提供）

「ONE PIECE EMOTION航海王動畫25週年紀念特展」大量珍藏動畫手稿展出。（圖為日本展出圖，時藝多媒體提供）

「ONE PIECE EMOTION航海王動畫25週年紀念特展」，蛋頭島篇魯夫未來服展示。（圖為日本展出圖，時藝多媒體提供）

◆4大主題展區與11大亮點內容

展覽完整呈現草帽一行人一路以來的熱血旅程與情感羈絆，以4大主題「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭島篇區」及「新四皇區」作為重點區分，再分出11個亮點展示內容。觀眾將透過精彩的動畫畫面，回顧魯夫與夥伴們在無數次相遇與別離、戰鬥與友情的感動瞬間；欣賞動畫師滿腔熱情創作的大量畫稿，近距離感受動畫製作的生命力；展覽限定播映長達2分30秒魯夫對決海道的最終激戰影片，以及新型和平主義者熾天使「S-蛇」也將現身展場，最後紅髮傑克、黑鬍子、巴其等角色也將震撼登場，並以特別的獨家影片帶領觀眾再次回味魯夫的偉大旅程。

「ONE PIECE EMOTION航海王動畫25週年紀念特展」航海王動畫25週年經典畫面回顧。（圖為日本展出圖，時藝多媒體提供）

「ONE PIECE EMOTION航海王動畫25週年紀念特展」擁有世界最強大頭腦的男人「Dr.貝卡帕庫」登場。（圖為日本展出圖，時藝多媒體提供）

「ONE PIECE EMOTION航海王動畫25週年紀念特展」香吉士與Queen的戰鬥場景。（圖為日本展出圖，時藝多媒體提供）

◆限定套票官網搶購一空

最具收藏價值，超限量3000組「預售特典公仔套票」980元（含展覽限定特典公仔一個、單人入場資格）於時藝官網、kkday限量發售，目前時藝官網的公仔套票已經顯示完售，人氣強強滾。更多展覽相關消息，請關注展覽官方粉絲團。

「ONE PIECE EMOTION航海王動畫25週年紀念特展」。（圖為日本展出圖，時藝多媒體提供）

「ONE PIECE EMOTION航海王動畫25週年紀念特展」限量3000組「預售特典公仔套票」，目前在官網顯示完售，可見五檔魯夫的魅力。（圖為日本展出圖，時藝多媒體提供）

