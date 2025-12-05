自由電子報
娛樂 電視

陳庭妮全說了！曾因明星身分不敢接觸人群 「差點迷失自己」

〔記者李紹綾／台北報導〕陳庭妮擔任《ELLE》12月封面人物，和胡宇威登記結婚2年半的她，透露兩人很重視儀式感，最喜歡的節日就是耶誕節，「每次回到家看到燈光一閃一閃，就覺得很幸福」。

陳庭妮從模特兒轉戰演員差很大，就算收入掉一半也不後悔。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）陳庭妮從模特兒轉戰演員差很大，就算收入掉一半也不後悔。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

陳庭妮說，耶誕節的氛圍總讓人期待，「情人節我們不太過，但耶誕節一定要過」。在認識彼此之前，兩人都覺得這個節日特別重要。對陳庭妮而言，幸福不是大事件，而是生活裡的微小溫度，像冬夜煮鍋熱湯、坐下來慢慢享受時光。

以模特兒出道的陳庭妮，2008年轉往演員領域。她回憶：「當模特兒很風光，但轉做演員，收入差很多。但我那時不被金錢迷惑，只想做真正喜歡的事，很感謝當年的自己很勇敢。」

陳庭妮曝與老公胡宇威都喜歡過耶誕節。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）陳庭妮曝與老公胡宇威都喜歡過耶誕節。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

陳庭妮表示，模特兒訓練多著重外在，但表演課讓她看見內心，「表演很好玩，很吸引人。模特兒是外在呈現，演員則是往內挖掘。老師會問你：你的內心是什麼？你敢不敢面對自己？」這也與她喜歡冥想的原因相通，持續探尋自我、理解自己的好與不好。這種自我探索成了她演戲的底蘊，讓她在角色裡找到連結，「演員對我來說是一個很棒的出口」。

作為公眾人物，陳庭妮坦言掌聲背後也有取捨：「我很感激大家的關注，但也得拿出一部分私生活面對大眾。」若不是公眾人物，她可能不太會用社群，「與其花很多時間記錄生活給大家看，我更在意當下自己做得好不好」。

陳庭妮熱愛戶外、喜歡與世界連結，像是散步、騎Ubike、搭公車，甚至買菜也會去傳統市場，她說：「能走路我就不叫Uber，因為能遇到人、感受生活氣息」。她認為這不只是生活方式，更是一種存在感，「開車最快，但少了與外界連結的機會；走路雖不聰明、CP值不高，但帶給我很多力量」。

陳庭妮分享與胡宇威的耶誕節儀式感。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）陳庭妮分享與胡宇威的耶誕節儀式感。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

談到模特兒時期，陳庭妮笑說：「學姐戴墨鏡、帽子，我就跟著；當演員，看大家坐計程車，我也坐。久了覺得怪怪的。」曾因身分而不敢接觸人群，但後來明白要找回真正的自己，世界才會以喜歡的方式回應你。

陳庭妮也招認，樂觀不是天生，而是選擇，「情緒會起伏，但我努力維持中性。演員情緒穩定，才能承接不同角色。我喜歡把原本不好的日子轉得柔和、善意，那種戰勝自己的感覺」。

陳庭妮分享婚後生活浪漫。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）陳庭妮分享婚後生活浪漫。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

聊起演戲，陳庭妮說：「有時覺得當職人很好，一輩子把一件事做好就好。」無論是《影后》的戀愛腦女明星，或《火神的眼淚》的熱血消防員，她都踏實投入，「現階段我很滿意，每年都有喜歡的作品」，對未來的副業或挑戰，她保持開放，「時間到了你就會知道，就像我決定從模特兒轉演員的那一刻」。

陳庭妮去年挑戰人生第一場馬拉松，「那是重要的轉捩點。我回想那時的自己，好勇敢，竟然完成這麼高強度的挑戰，而且是一個人完成」，她說那段旅程很寂寞，但更讓她明白「人是無可限量的」。

