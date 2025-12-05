自由電子報
娛樂 日韓

女星爆惡劣霸凌！多名前經紀人控「拒喝酒遭砸酒杯」 怒提吿求償234萬

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女星朴娜勑再爆爭議！多名前經紀人集體指控她長期霸凌、辱罵，甚至強迫處理私人雜事，更因拒喝酒而遭她以酒杯砸傷，目前已向法院申請對她名下不動產假扣押，預告將提告求償1億韓元（約234萬台幣），事件引爆韓國娛樂圈震盪。

綜合韓媒報導，朴娜勑多名前經紀人向法院陳述，不僅被她要求24小時待命，還需負責大量與工作無關的私人差事，包括採買食材、酒精飲品等，待她舉辦完派對後，還要清潔等日常雜務。當中，一名經紀人因不喝酒遭到朴娜勑辱罵，甚至怒控曾被飛來的酒杯砸傷，所有人更異口同聲指出，過往還被要求代領醫囑、協助預約醫療行程等，早已超出合理職務範圍。

朴娜勑爆出霸凌多名前經紀人爭議。（翻攝自IG）朴娜勑爆出霸凌多名前經紀人爭議。（翻攝自IG）

昔日與朴娜勑有過合作的諸位前經紀人皆表示，公司未適時支付他們執行工作時的酬勞，從採買費用到活動用品，皆無法順利結算，當提出要求時，卻被朴娜勑威脅將以「名譽毀損」、「偽造文書」提告，所有人再也無法繼續容忍，決定訴諸法律，並向法院提交更多證據，除對她名下不動產進行假扣押，更將提告求償1億韓元。面對連串指控，朴娜勑昨（4日）也做出回應，僅強調目前將由法律代理人統一應對，正式立場尚未公布。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

