自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

舒淇不畏紫外線過敏素顏拍戲！槓全村踏上撕心之路

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《尋她》由金馬影后舒淇主演並親自擔任出品人，她徹底卸下明星光環，化身為為了尋回失蹤新生女兒、毅然挺身對抗整個村落的嶺南農婦。為貼近角色，她素顏入戲、深入農村生活、苦練嶺南粵語，只求在鏡頭前呈現最真實的生命狀態。即便長期受紫外線過敏困擾，她仍頂著烈日完成甘蔗林外景，展現驚人的職業意志。

片中舒淇同時背負母親、女兒、妻子多重身份，在男尊女卑的農村社會裡長期壓抑求全，直到女兒離奇失蹤的那一夜，才觸動她內心深處的反抗與覺醒。她坦言這次演出「特別苦」：「角色怎樣把自己給喚醒，這個過程很觸動我的心。」她也笑稱唯一的幸福救贖是：「這角色不需要減肥，這是我最開心的。」

舒淇（右）演出《尋她》不僅素顏入戲、深入農村生活，更苦練嶺南粵語。（采昌提供）舒淇（右）演出《尋她》不僅素顏入戲、深入農村生活，更苦練嶺南粵語。（采昌提供）

為呈現農村母親的堅韌，舒淇以克制情緒與細微到幾乎被忽略的表情語彙，捕捉角色生命中既脆弱又堅硬的瞬間。她分享角色的情緒難度：「現在很多女性也有這種感覺，好像強咬著牙在生活……要思考她如何笑著面對生活，那個點、那個方向，需要慢慢找。」

值得一提的是，由於自身的紫外線過敏問題，她坦言接演時曾猶豫，但在看過導演陳仕忠的短片後馬上被吸引：「透過這位年輕導演的視角拍出來，會是怎樣的呈現呢？」最終她決定挑戰自我、化身陳鳳娣。

舒淇在《尋她》演繹才剛臨盆，愛女就離奇失蹤的嶺南農村婦女。（采昌提供）舒淇在《尋她》演繹才剛臨盆，愛女就離奇失蹤的嶺南農村婦女。（采昌提供）

舒淇也笑說，她與導演在片場「每天都在生氣」：「我和導演很多時候都在『拉鋸』，比如有些表演我希望能有層次遞進，但導演希望一步到位。」她認為這些碰撞反而激發新鮮火花，也是她選擇與年輕導演合作的原因。她並讚賞導演以魔幻又富生命力的視角呈現農村世界。《尋她》將於12月19日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中