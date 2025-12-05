舒淇不畏紫外線過敏素顏拍戲！槓全村踏上撕心之路

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《尋她》由金馬影后舒淇主演並親自擔任出品人，她徹底卸下明星光環，化身為為了尋回失蹤新生女兒、毅然挺身對抗整個村落的嶺南農婦。為貼近角色，她素顏入戲、深入農村生活、苦練嶺南粵語，只求在鏡頭前呈現最真實的生命狀態。即便長期受紫外線過敏困擾，她仍頂著烈日完成甘蔗林外景，展現驚人的職業意志。

片中舒淇同時背負母親、女兒、妻子多重身份，在男尊女卑的農村社會裡長期壓抑求全，直到女兒離奇失蹤的那一夜，才觸動她內心深處的反抗與覺醒。她坦言這次演出「特別苦」：「角色怎樣把自己給喚醒，這個過程很觸動我的心。」她也笑稱唯一的幸福救贖是：「這角色不需要減肥，這是我最開心的。」

請繼續往下閱讀...

舒淇（右）演出《尋她》不僅素顏入戲、深入農村生活，更苦練嶺南粵語。（采昌提供）

為呈現農村母親的堅韌，舒淇以克制情緒與細微到幾乎被忽略的表情語彙，捕捉角色生命中既脆弱又堅硬的瞬間。她分享角色的情緒難度：「現在很多女性也有這種感覺，好像強咬著牙在生活……要思考她如何笑著面對生活，那個點、那個方向，需要慢慢找。」

值得一提的是，由於自身的紫外線過敏問題，她坦言接演時曾猶豫，但在看過導演陳仕忠的短片後馬上被吸引：「透過這位年輕導演的視角拍出來，會是怎樣的呈現呢？」最終她決定挑戰自我、化身陳鳳娣。

舒淇在《尋她》演繹才剛臨盆，愛女就離奇失蹤的嶺南農村婦女。（采昌提供）

舒淇也笑說，她與導演在片場「每天都在生氣」：「我和導演很多時候都在『拉鋸』，比如有些表演我希望能有層次遞進，但導演希望一步到位。」她認為這些碰撞反而激發新鮮火花，也是她選擇與年輕導演合作的原因。她並讚賞導演以魔幻又富生命力的視角呈現農村世界。《尋她》將於12月19日在台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法