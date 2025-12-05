自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

邀山友登雪霸看電影《高山遊民》 昔日「三六九山莊」完整重現

〔記者許世穎／台北報導〕承載無數百岳記憶、講述「高山協作」生命故事的紀錄片《高山遊民》，將於本周六（6日）舉行「雪霸特映會」，選在雪霸國家公園遊客中心登高放映，邀請山友共襄盛舉。這場特映格外具有意義，不只是因為場地是拍攝地之一，更因片中主角「阿共」（趙國恭）長年在「九九山莊」、「三六九山莊」與「七卡山莊」任職，這些山屋對無數登山者來說，是旅途中最熟悉、最可靠的光。

《高山遊民》深入臺灣百岳拍攝，在高山之間尋找人生的出口與答案。（海鵬提供）《高山遊民》深入臺灣百岳拍攝，在高山之間尋找人生的出口與答案。（海鵬提供）

《高山遊民》聚焦高山協作阿共的人生。他曾是風光的高山嚮導，亦曾因登上《台灣全記錄》節目而名聲大噪；卻因陷入賭債而跌入谷底，歷經逃亡、通緝與入獄。走過人生最低潮後，他再次背起瓦斯桶，回到協作的日常，選擇回歸自己最熟悉、也最熱愛的山林。

如今正在改建的「三六九山莊」外觀已成歷史，導演王安民坦言：「山莊承載許多國人的回憶，更是阿共的『家』。」片中完整保留舊山莊景貌，成為世代山友共同的珍貴記憶。

《高山遊民》協作阿共常在山友們歷經生死交關時刻，扮演最重要角色，卻是山中最寂寞的存在。（海鵬提供）《高山遊民》協作阿共常在山友們歷經生死交關時刻，扮演最重要角色，卻是山中最寂寞的存在。（海鵬提供）

《高山遊民》歷時4年拍攝，團隊走入中央山脈與多座百岳超過五十次，包括大霸尖山、雪山、玉山、奇萊與合歡群峰，只為捕捉阿共生命的每個轉折。雪霸管理處也罕見核准劇組長期駐點，使紀錄更加完整。

其中最打動導演的故事，來自玉山國家公園管理員「Kisu」的一句分享：每當山難發生，第一個衝上前救人的永遠是阿共。王安民深受震撼，他形容，照料山友食宿的高山協作，也是「人肉救護車」，在關鍵時刻扮演至關重要卻常被忽視的角色，是山中最孤獨卻最可靠的存在。

《高山遊民》主角「阿共」（趙國恭）長年任職於「九九山莊」、「三六九山莊」與「七卡山莊」。（海鵬提供）《高山遊民》主角「阿共」（趙國恭）長年任職於「九九山莊」、「三六九山莊」與「七卡山莊」。（海鵬提供）

這部由王安民執導、以台灣登山者最熟悉場景為背景的紀錄片，穿越大霸尖山、雪山、玉山、合歡群峰與奇萊北峰，鏡頭捕捉雲海、圈谷、夕陽等壯闊景致，同時記錄名為「阿共」的男子如何在高山之間尋找救贖與人生答案。

《高山遊民》短片版曾獲桃園城市紀錄片獎首獎、新北市紀錄片獎優選，此次發展為長片後不僅入選金馬創投，也讓觀眾重新凝視台灣的登山文化與高山協作的真實人生。上映前已讓許多觀眾深受感動。《高山遊民》將於2026年1月9日在台正式上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中