邀山友登雪霸看電影《高山遊民》 昔日「三六九山莊」完整重現

〔記者許世穎／台北報導〕承載無數百岳記憶、講述「高山協作」生命故事的紀錄片《高山遊民》，將於本周六（6日）舉行「雪霸特映會」，選在雪霸國家公園遊客中心登高放映，邀請山友共襄盛舉。這場特映格外具有意義，不只是因為場地是拍攝地之一，更因片中主角「阿共」（趙國恭）長年在「九九山莊」、「三六九山莊」與「七卡山莊」任職，這些山屋對無數登山者來說，是旅途中最熟悉、最可靠的光。

《高山遊民》深入臺灣百岳拍攝，在高山之間尋找人生的出口與答案。（海鵬提供）

《高山遊民》聚焦高山協作阿共的人生。他曾是風光的高山嚮導，亦曾因登上《台灣全記錄》節目而名聲大噪；卻因陷入賭債而跌入谷底，歷經逃亡、通緝與入獄。走過人生最低潮後，他再次背起瓦斯桶，回到協作的日常，選擇回歸自己最熟悉、也最熱愛的山林。

如今正在改建的「三六九山莊」外觀已成歷史，導演王安民坦言：「山莊承載許多國人的回憶，更是阿共的『家』。」片中完整保留舊山莊景貌，成為世代山友共同的珍貴記憶。

《高山遊民》協作阿共常在山友們歷經生死交關時刻，扮演最重要角色，卻是山中最寂寞的存在。（海鵬提供）

《高山遊民》歷時4年拍攝，團隊走入中央山脈與多座百岳超過五十次，包括大霸尖山、雪山、玉山、奇萊與合歡群峰，只為捕捉阿共生命的每個轉折。雪霸管理處也罕見核准劇組長期駐點，使紀錄更加完整。

其中最打動導演的故事，來自玉山國家公園管理員「Kisu」的一句分享：每當山難發生，第一個衝上前救人的永遠是阿共。王安民深受震撼，他形容，照料山友食宿的高山協作，也是「人肉救護車」，在關鍵時刻扮演至關重要卻常被忽視的角色，是山中最孤獨卻最可靠的存在。

《高山遊民》主角「阿共」（趙國恭）長年任職於「九九山莊」、「三六九山莊」與「七卡山莊」。（海鵬提供）

這部由王安民執導、以台灣登山者最熟悉場景為背景的紀錄片，穿越大霸尖山、雪山、玉山、合歡群峰與奇萊北峰，鏡頭捕捉雲海、圈谷、夕陽等壯闊景致，同時記錄名為「阿共」的男子如何在高山之間尋找救贖與人生答案。

《高山遊民》短片版曾獲桃園城市紀錄片獎首獎、新北市紀錄片獎優選，此次發展為長片後不僅入選金馬創投，也讓觀眾重新凝視台灣的登山文化與高山協作的真實人生。上映前已讓許多觀眾深受感動。《高山遊民》將於2026年1月9日在台正式上映。

