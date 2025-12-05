《大風之島》首映展現高度關注！樂生議題政府相關部門「魔幻寫實」齊聚 讓導演哭了

〔記者許世穎／台北報導〕入圍金馬獎最佳紀錄片的《大風之島》前天（3日）在台北舉辦首映會，長期投入樂生議題的夥伴齊聚一堂，現場座無虛席，凸顯該片在台灣歷史與文化脈絡中的重要地位。導演許雅婷談到電影即將上映時忍不住落淚：「謝謝大家的支持，讓《大風之島》不只是台灣重要的在地議題，而走向了國際。」

許雅婷耗時20年完成本片，當晚與製片黃胤毓等主創團隊共同出席。她坦言，看到文化部長、立法委員、衛福部與監察院等單位代表出現在現場，心中湧上一種「魔幻寫實」的感受。「樂生議題曾讓許多單位面臨反思與挑戰，如今大家能聚在一起看見這段歷史，也可以看到電影最後傳達的不只是在說明樂生的議題，更多其實是傳遞一個人的價值，一個人如何面對很多的挫折，將要被遺忘，可是要努力的去抵抗遺忘的故事。」

《大風之島》首映會上，眾多長期關注樂生議題的夥伴齊聚現場。（希望影視提供）

《大風之島》聚焦院民的生活日常，從他們的視角切入樂生爭議對生命的影響。映後，製片黃胤毓表示：「《大風之島》這部片非常地重要，很開心今年終於可以在台灣上映，希望未來也能夠慢慢地把這部片推到全世界更多的地方！」

執行製片黃郁芳與許雅婷因學姐、學妹關係結緣，20年前便一起走入樂生拍攝。她在映後也深受觸動地說：「沒有想過我們會從青春的時候，一路走到現在中年人的時候，希望可以把樂生院的風，去吹過那些隔離與誤解的牆。」談到樂生帶來的深厚羈絆，她一度哽咽：「怎麼變成我也要哭了！」主創團隊也隨之落淚，全場觀眾在笑聲與淚光中共享片中的情感。

《大風之島》首映會上，主創團隊接連感性落淚。（希望影視提供）

為電影創作主題曲《大風子》的音樂人王榆鈞，也在映後感性分享：「我一直在思考在影像之外，如何能夠透過音樂連結更多的人，靠近這個主題，能夠讓心變得柔軟。」她感謝導演多年來的堅持，讓她能以歌曲與錄音保存院民們珍貴的生命記憶。

《大風之島》今（5）日起在台上映，主題曲《大風子》MV也正式公開，再次以影像與聲音交織延伸電影精神，期待帶領更多觀眾循著歌聲走進樂生的故事。

《大風子》完整 MV：

