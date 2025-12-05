籃籃錄影路上遭丟包崩潰！楊繡惠沿路怒吼狂叫

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓賴慧如、郭忠祐錄製民視《綜藝新時代》，日前再次來到熱情的基隆。開場時森巴音樂一響起，主持立刻熱舞登場，賴慧如疑惑這次開場為何如此特別？籃籃興奮介紹，在基隆非常知名的年度活動「海洋老鷹嘉年華」花車巡遊、踩街遊行如同巴西嘉年華，熱鬧非凡。

籃籃後來被阿伯丟包。（民視提供）

基隆因多山地形，而擁有「小重慶」之稱，道路有九成都是山坡地。所以第一站，籃籃便帶領大家挑戰基隆的「斜坡之王」也是網友公認全台最陡的坡。

就在介紹之時，一位路人阿伯正好騎摩托車下坡，阿伯表示此斜坡非常好騎，讓各位主持人們別擔心，結果籃籃不按腳本走，無厘頭詢問阿伯是否能載她上坡，阿伯爽快答應，用摩托車載籃籃向上騎，沒料到還未到達上坡平層摩托車便上不去，急得籃籃趕緊跳下車來幫忙推車，結果下一秒阿伯直接騎走，讓籃籃在後方邊跑邊喊：「不可能阿伯把我丟在半路吧！」路人不按牌理出牌讓籃籃哭笑不得。下一秒阿伯折返，卻對籃籃說：「你自己走下去就好啦！」

郭忠祐（右起）、阿翔、楊繡惠、賴慧如以及籃籃。（民視提供）

主持人與來賓也騎上機車挑戰陡坡，沿路尖叫聲不斷，楊繡惠怒吼：「我尖叫一整路喉嚨都啞了，載我的又是阿翔會怕我都不想抱，因為抱起來很像骷髏頭」，讓全場大爆笑，總算抵達虎仔山上的「KEELUNG」地標。楊繡惠忍不住自嘲：「今天過後我唱歌都會變好聽。」

這趟他們還前往找尋基隆奇人——「打鼓給土地公聽的鼓手」立夏在土地公廟旁展現精湛鼓藝，讓眾人目不轉睛。立夏年僅19歲就已獲獎無數，不僅拿過文化部金鼓獎，更是在各項比賽裡屢屢奪冠，曾經還收到過來自音樂之都維也納歐洲音樂廳的演出邀請函，卻因家境因素不得不放棄，這樣的經歷也讓楊繡惠感到惋惜，開玩笑拉著他的手說著：「來啦！跟我回家，機票我幫你出！」引得全場爆笑。

