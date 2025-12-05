自由電子報
娛樂 電視

小S錄音室淚崩狂罵賈永婕 「台詞藏洋蔥」具俊曄現身默默守候

〔記者林欣穎／台北報導〕今年台北101跨年煙火找來小S獻聲擔任宣傳影片旁白。昨賈永婕貼出錄音的幕後花絮片段，隨即掀起網友討論。小S數度唸到淚崩，其中還可以在裡頭看見具俊曄的身影，賈永婕感性喊話：「沒想到成功了。在那麼痛的時刻，你還是做到了。」

小S（左）配音淚崩同樣惹哭賈永婕。（翻攝自臉書）小S（左）配音淚崩同樣惹哭賈永婕。（翻攝自臉書）

今年是小S首個沒有大S的跨年，配音過程中，賈永婕一直在小S身邊陪伴，還有眼尖網友發現，副控室裡有「姊夫」具俊曄身影。而宣傳影片中的「Together remember forever」，也讓人聯想到大S與具俊曄婚後一起紋的情侶刺青「Remember Together forever」。

大S過往過年照，近期也在社群被轉傳。（翻攝自微博）大S過往過年照，近期也在社群被轉傳。（翻攝自微博）

賈永婕昨曬出小S錄音的影片，有幾次小S都哽咽唸不下去，更直呼：「媽呀！賈永婕你給我寫這種台詞。」賈永婕回憶，當時小S才講完第一句，聲音就沒有了，「啜泣聲後伴隨一陣譙我的聲音，其實當下我真的不知道該怎麼辦。看著你崩潰、看著你一直流淚，我心裡整個碎掉，結果也跟著哭了。」

小S配音淚崩，具俊曄戴著黑色帽子在副控室守候。（翻攝自臉書）小S配音淚崩，具俊曄戴著黑色帽子在副控室守候。（翻攝自臉書）

小S想說「緊緊擁抱」，卻怎麼樣都講不出口，還問賈永婕：「那句你可不可以幫我說？」不過再多次嘗試中還是成功做到了。小S事後也轉發該則影片表示：「很難，但還是要好好做完。」

