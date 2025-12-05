自由電子報
娛樂 電視

陳謙文當爸10年「兒女成群」 親子交流讓他動情：真的是爸爸了

〔記者李紹綾／台北報導〕陳謙文愛心不落人後，4日擔任「『藝』起愛『非』揚」ACC公益義賣愛心大使。他這十幾年一路從認養、助養非洲孩童，還辦公益演唱會、號召義賣，被問到是「幾個孩子的爸爸」，當場笑喊：「數不出來耶！」

陳謙文號召三立八點檔《百味人生》劇組演員做公益，戲服、生活用品、鞋子、衣服全搬出來義賣，他透露黃少祺捐出「30年前第一個皮夾」，讓他忍不住驚呼：「太貴重了！」陳佩騏捐衣服、簡沛恩捐名牌帽子，大家都義不容辭，陳謙文感動說：「他們有看過這些小朋友的成長，就像自己的孩子一樣。」

陳謙文（右三）擔任「『藝』起愛『非』揚」ACC公益義賣愛心大使。（記者李紹綾攝）陳謙文（右三）擔任「『藝』起愛『非』揚」ACC公益義賣愛心大使。（記者李紹綾攝）

陳謙文未婚、無子，卻因助養孩童「兒女成群」，他分享，去年舉辦公益演唱會時，也有邀請他們上台，瞬間有一種「我的小孩跟我一起唱歌、一起表演欸』，有傳承的感覺」，他感慨說：「看到這些小孩，我就覺得『我好像真的是爸爸了』，也會很滿足。看到他們上高中、跟我一起唱歌，真的很感動。」

談到為什麼從捐錢一路做到辦教育，陳謙文說：「因為只捐錢、捐物資，他們用掉就沒了。沒有教育，思想不改變，還是會一樣貧，一樣受愛滋困擾。」他說ACC阿彌陀佛關懷協會就是希望把正確觀念帶給孩子們，善款會投入建學校、蓋院所。

陳謙文助養非洲孩童十幾年，坦言至今尚未去過非洲，他說：「因為八點檔一直接，一直沒空，等《百味人生》殺青，我一定要去。」但他確實看過自己資助的孩子，「小時候還抱過，有一起拍宣傳照。七年前我還跟燦哥（王燦）帶他們去兒童樂園，他們單純的開心，讓我回家還會一直想他們」。他這次捐出水晶手鍊義賣，透露手鍊是他先前與陳美鳳、方馨、簡沛恩到日本福岡神社求來的「好運水晶」，「我們都有戴，希望把好運一起傳出去」。

