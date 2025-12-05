自由電子報
娛樂 電視

吳東諺《好運來》被罵爆仍硬撐 8個月心碎告白曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕吳東諺在民視八點檔《好運來》飾演的角色「陳逸凱」日前正式「領便當」身亡。他昨（4日）在臉書發文感謝大家喜歡這場告別戲，「你們的鼓勵我們都收到了」，他不捨的心情沉澱了一天，決定好好向這個陪伴他8個月的角色道別。

吳東諺（中）在《好運來》領便當殺青。（翻攝自臉書）吳東諺（中）在《好運來》領便當殺青。（翻攝自臉書）

吳東諺形容「陳逸凱」是典型「自卑中的自大」，從小被霸凌、被嘲笑是私生子，個性逐漸歪掉，也因此一輩子沒什麼朋友，「家人就是他的全部」。雖然逸凱不完美，但吳東諺替角色緩頰：「他或許沒有發聖光，但他仍有善良；他或許沒什麼能力，但他很有愛。」

吳東諺回顧角色的悲慘人生，先是發現妻子竟是殺人兇手，接著母親意外離世，出獄後又得知最愛的孩子不是親生的。命運一再開玩笑，但逸凱始終用自己的方式保護他愛的人，直到最後為家人付出生命，「在他這輩子最愛的人面前死去」。

吳東諺（右）在《好運來》的角色「陳逸凱」傷重不治。（翻攝自臉書）吳東諺（右）在《好運來》的角色「陳逸凱」傷重不治。（翻攝自臉書）

吳東諺透露，8個月拍攝期間，他上山下海、吊鋼絲，還受過腰傷、腳傷，甚至失聲，「過程中有糾結、有抗拒、有歡笑、有淚水」。面對外界對角色的罵聲，他坦然以對，總會告訴自己：「有戲可以拍是多麼幸福，所以，繼續努力吧！」

吳東諺。（翻攝自臉書）吳東諺。（翻攝自臉書）

吳東諺也感謝民視、劇組與所有幕前幕後夥伴，「八點檔一天要拍一部電影的長度，大家日以繼夜水深火熱的工作，只為了能夠在週間的晚間陪伴大家度過，請觀眾朋友們給我們多點鼓勵」，最後，他向角色陳逸凱說：「謝謝、辛苦了。謝謝你陪伴我走過8個月的人生，永別了。」

