62歲洪榮宏動刀嚇出罹癌揣測！術後報平安自誇「尿速像小孩」粉絲全鬆一口氣

洪榮宏術後恢復狀況良好，親自曬出與醫師的合照報平安。（翻攝自臉書）

62歲洪榮宏日前因攝護腺困擾接受手術，術前向友人請益、祈福，卻被誤以為罹患重大疾病，經紀人隨即澄清並否認癌症傳聞，表示只是男性常見症狀，手術僅花40分鐘便順利完成。為讓粉絲更安心，洪榮宏親自解釋手術名稱為「攝護腺雷射汽化手術」，近日更分享與主治醫師的合照，畫面可見醫師對著鏡頭豎起大拇指，他則笑稱成功「畢業」已無需回診，尿速指數恢復到像孩子般健康。

有暖心的粉絲留話叮嚀「攝護腺肥大，開刀後要保養，不然又會復發！」洪榮宏則回應「好謝謝你，我會保養顧惜，只要睡眠足、不太累，狀況都是往好的走進步！」面對網友們誠摯獻上祝福「恭喜康復！」、「恭喜洪大哥一樣那麼帥 。」洪榮宏也逐一回覆留言「謝謝您的祝褔，有健康真好」、「我們一起努力健康美麗！」展現親民互動的同時，也讓關心他的歌迷朋友終於能放下心。

