娛樂 亞洲

32歲姑姑超變態 痛恨漂亮女孩狠手殺6歲姪女

印度發生駭人聽聞的連續殺人案，兇手普納姆（圓圈內）因女孩長得漂亮起殺意。（翻攝自X）印度發生駭人聽聞的連續殺人案，兇手普納姆（圓圈內）因女孩長得漂亮起殺意。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕印度發生駭人聽聞的兇殺案，日前哈里亞納邦一名6歲女童維迪（Vidhi）日前參加婚禮，沒想到竟成為她人生的句點，維迪被發現在一個裝滿水的塑膠桶內離奇溺斃，當時她臉部向下，事後警方追查，赫然發現兇手竟然是維迪的姑姑普娜姆（Poonam），而且殺人的原因更令人不能理解，普納姆表示「因為女童貌美讓她嫉妒」所以才殺了女童，她更透露自己3年已經殺掉4名女童。

小女孩因為長相美麗，慘遭普納姆溺斃。（翻攝自X）小女孩因為長相美麗，慘遭普納姆溺斃。（翻攝自X）

警方逮捕普納姆之後，她表示自己12月1日出席婚禮時，不滿姪女竟然比她還漂亮，所以才把她帶到婚禮地點的2樓儲藏室，要姪女站在一個裝滿水的塑膠桶旁邊，且趁姪女不注意時，將姪女溺死。普納姆坦言自己2023年第一次殺人，當時她嫂子9歲的女兒伊希卡（Ishika）也是因為比她漂亮悲慘失去生命；同年她又殺了自己兒子；2025年8月普納姆殺了8歲女童賈（Jia），最後一個慘遭毒手的就是她的姪女維迪。

普納姆嫉妒所有長得比她好看的孩子。（翻攝自X）普納姆嫉妒所有長得比她好看的孩子。（翻攝自X）

普納姆振振有詞說，這些女孩長得太漂亮了：「我憎恨漂亮的女孩」，只要看到漂亮的女童，就擔心她們長大之後比自己還美，認為必須斬草除根。至於她殺掉自己兒子的原因更離譜，普納姆犯下第一樁命案後，擔心親友會懷疑她，所以把自己的兒子殺掉照造假象，把自己也塑造成受害者的模樣，令人膽寒。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

