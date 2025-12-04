自由電子報
娛樂 最新消息

炎亞綸曼谷巡演緊急公告 「不可抗力」因素宣布延期

炎亞綸曼谷演唱延期。（晴空鳥提供）炎亞綸曼谷演唱延期。（晴空鳥提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕炎亞綸日前才宣布最新的「Ikigai」巡迴演唱會12月20日從曼谷起跑，不過今天卻緊急公告，演唱會因為「不可抗力」原因將延期了。

炎亞綸暌違三年推出全新專輯《Ikigai》，演唱會也隨之起跑，首站選在曼谷，不過因為近期泰國多地遭遇持續強降雨及洪災，受災人數龐大，「炎亞綸曼谷站演唱會組委會」發出公告表示演唱會將延期舉行，表示全國上下正沈浸在哀傷中的氣氛中並全力投入救災與重建工作，當地交通與公共安全均受到重大影響，為確保大家的安全，幾過審慎評估後，不得不做出艱難決定。

炎亞綸透露，過去這幾年他花了大量時間沉澱與重整，當他意識到自己準備好再次站上舞台時，心裡自然浮現的第一個城市就是曼谷。泰國觀眾多年來給他的支持一向安靜、溫柔、不催促，只是單純地陪伴，讓他覺得這樣的能量非常適合作為新旅程的起點。

炎亞綸曼谷演唱會延期。（翻攝自網路）炎亞綸曼谷演唱會延期。（翻攝自網路）

但沒料到卻遇到了天災，公告中也指出，炎亞綸和全體工作團隊對災情深感痛心。延期後的新演出日期以及地點將在確認後第一時間公布。

