台灣、星國夢幻主持名單！《人生列車》曾寶儀、李國煌首度同台

〔記者林欣穎／台北報導〕公視與新加坡新傳媒今（4）日在新加坡「亞洲電視論壇及內容交易市場展」（Asia TV Forum & Market， ATF）舉行人文紀實節目《列車人生》發布會，宣告這部歷時兩年製作、橫跨八國拍攝節目，將於12月11日起同步首播，台灣晚間九點於公視與公視＋播出。

主持人李國煌（左起）、林明倫、曾寶儀、陳潔儀、楊君偉出席《列車人生》發布記者會。（公視提供）

《列車人生》由八位來自台灣與新加坡的主持人—曾寶儀、陳潔儀、Lulu黃路梓茵、李國煌、莊凱勛、曾沛慈、楊君偉與林明倫，分別走訪芬蘭、土耳其、孟加拉、日本、越南、澳洲、德國、西班牙等國，以列車旅途探索各地人生風景，有人尋找幸福、有人堅守信念、有人見證傳統復甦，也有人在旅途中追尋「回家」的意義。

發布會上，曾寶儀、陳潔儀、李國煌、林明倫與楊君偉五位主持人首度同台，分享拍攝期間的深刻體悟與動人故事。曾寶儀長途步行體驗西班牙朝聖之路，整趟旅程她沿著全程280公里的經典法國之路，乘搭列車走走停停，她幽默笑說：「這不是《列車人生》嗎？難不成我只有人生，沒有列車！」

曾寶儀分享拍攝時在攝氏43度高溫下拍攝，形容自己像「從烤箱走出來」。儘管如此，她仍感到十分開心，坦言「如果不是錄這個節目，我可能也沒有勇氣踏上這條路。」最難忘的是一路上遇到很多帶著不同故事的旅人，希望觀眾能一起期待節目播出：「不管什麼時候點進《列車人生》，都會得到最適合你的那個時刻。」

新加坡歌手陳潔儀首次主持旅遊節目，從土耳其首都安卡拉登上傳說中的「東方快車」，前往東北部探險，經歷32小時、橫跨1360公里，抵達東北邊境城市卡爾斯。

陳潔儀說做旅遊節目是她的夢想，但不能帶團隊，要自己化妝，讓平時完全依賴專業團隊的她有點害怕。為了挑戰自我，她出發前兩週每天敷面膜，還特地去上化妝課。陳潔儀分享這次一路上最令她感動的是一位年輕遊唱詩人，在冰雪與陌生人之間，她體會到「相遇即是緣分」的溫度。

新加坡喜劇天王李國煌換上旅人身份前往日本，探尋「重生的力量」。他走訪靠販售煎餅翻身自救的銚子電鐵，以及靜岡由鐵道迷和維修師傅守護的大井川蒸汽火車。他笑說與其他主持人相比「算很幸福」，但心裡的感動卻無比深刻。他看到日本人對傳統蒸汽火車的堅持精神，即使虧錢、即使落後，仍想方設法保留，「這個東西沒有人用，沒有生命了，但他們仍堅持。」李國煌感動地說：「我真的感動到頭毛（頭髮）都站起來了！」他深受日本人保持傳統美德的精神觸動，看到了一種純粹的文化堅守。

