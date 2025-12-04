曾捲魏如萱三角戀！20歲網紅若盈翹臀如蜜桃 品味獨特從持修到李宗盛都愛

分手後的若盈，目前在清華大學就讀。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲的金曲歌后魏如萱，日前剛在簡單生活節以「自然捲」組合登台演出，勾起粉絲許多回憶，7月底她曾認愛小她21歲的網紅男友Ian，但當時陷入尷尬的三角戀風波，因為Ian和網紅女友若盈常在社群放閃，三者之間的戀情是否出現重疊也引起許多討論。

如今Ian已和若盈分手到紐約求學，之前魏如萱則疑似在呼叫音樂節演出時放閃，當她唱完《我在紐約打電話給你》時，祝福台下歌迷：「希望你們打給喜歡的人的時候，可以接你的電話。」當下還直接甜喊：「我的有接。」

若盈剛滿20歲，秀出新買的褲子。（翻攝自IG）

而分手後的若盈，目前在清華大學就讀，前陣子剛滿20歲，也擔任原子邦妮新歌《放棄你我無法度》MV女主角，最近她在社群分享運動健身影片，也秀出穿上新買的貼身褲子照片，網友直誇翹臀結實，真的是「蜜桃臀」。

若盈分享一年來最常聽歌的歌手，李宗盛高居第四名。（翻攝自IG）

年底很多音樂串流平台都開始為使用者整理年度回顧，統計一年來最常聽的歌曲，若盈也分享自己的聽歌喜好，結果她在Spotify上最常聽的歌手前五名，第一名是美國歌手拉娜德芮，特別的是，第三名是持修，第四名竟然是67歲的李宗盛，李宗盛的經典歌曲無數，這毋庸置疑，但以20歲女生來說，會如此常聽李宗盛的歌曲，實在出乎意料，品味獨特。

