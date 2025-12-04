自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾捲魏如萱三角戀！20歲網紅若盈翹臀如蜜桃 品味獨特從持修到李宗盛都愛

分手後的若盈，目前在清華大學就讀。（翻攝自IG）分手後的若盈，目前在清華大學就讀。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲的金曲歌后魏如萱，日前剛在簡單生活節以「自然捲」組合登台演出，勾起粉絲許多回憶，7月底她曾認愛小她21歲的網紅男友Ian，但當時陷入尷尬的三角戀風波，因為Ian和網紅女友若盈常在社群放閃，三者之間的戀情是否出現重疊也引起許多討論。

如今Ian已和若盈分手到紐約求學，之前魏如萱則疑似在呼叫音樂節演出時放閃，當她唱完《我在紐約打電話給你》時，祝福台下歌迷：「希望你們打給喜歡的人的時候，可以接你的電話。」當下還直接甜喊：「我的有接。」

若盈剛滿20歲，秀出新買的褲子。（翻攝自IG）若盈剛滿20歲，秀出新買的褲子。（翻攝自IG）

而分手後的若盈，目前在清華大學就讀，前陣子剛滿20歲，也擔任原子邦妮新歌《放棄你我無法度》MV女主角，最近她在社群分享運動健身影片，也秀出穿上新買的貼身褲子照片，網友直誇翹臀結實，真的是「蜜桃臀」。

若盈分享一年來最常聽歌的歌手，李宗盛高居第四名。（翻攝自IG）若盈分享一年來最常聽歌的歌手，李宗盛高居第四名。（翻攝自IG）

年底很多音樂串流平台都開始為使用者整理年度回顧，統計一年來最常聽的歌曲，若盈也分享自己的聽歌喜好，結果她在Spotify上最常聽的歌手前五名，第一名是美國歌手拉娜德芮，特別的是，第三名是持修，第四名竟然是67歲的李宗盛，李宗盛的經典歌曲無數，這毋庸置疑，但以20歲女生來說，會如此常聽李宗盛的歌曲，實在出乎意料，品味獨特。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中