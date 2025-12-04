自由電子報
娛樂 最新消息

封殺潮下唯一倖存！日本女星中國滿場開唱 高喊「LOVE CHINA」全網驚

日本歌手「BENI」安良城紅近日在中國廣州順利開唱。（翻攝自IG）日本歌手「BENI」安良城紅近日在中國廣州順利開唱。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本首相高市早苗拋出「台灣有事」言論後被中國粗暴抵制，不僅大槻真希在上海活動遭粗暴斷電，天后濱崎步甚至在開唱前一天遭臨時取消。然而，日本在中國徹底封殺浪潮下，卻意外出現一起例外個案，即人氣歌手「BENI」安良城紅上月底在廣州舉行個唱，不僅順利如期登場，全場更座無虛席，讓她興奮高喊「LOVE CHINA！（愛中國）」引爆兩派網友熱議。

BENI於11月29日在廣州舉辦「紅 Premium Live」演唱會，原本外界擔心會因政治氛圍被取消，沒想到她的場次未受影響，現場人潮滿座、螢光棒海亮度爆表，氣氛與近期接連被封殺的日本歌手形成強烈對比。演出後，BENI在社群平台分享現場照，照片清楚可見場館座位全滿，展現她多年累積的穩固人氣，也讓不少網友驚呼「只有她沒被封嗎？」

BENI廣州演唱會不僅未遭取消，現場甚至座無虛席。（翻攝自IG）BENI廣州演唱會不僅未遭取消，現場甚至座無虛席。（翻攝自IG）

事後，BENI昨（3日）更在微博以中英雙語寫下「LOVE GUANGZHOU，LOVE CHINA（愛廣州，愛中國）」、「謝謝大家，我愛你們。」同時在IG也以英文留言「I love you Guangzhou. Till next time!（我愛你廣州，下次見）」開心示愛，貼文瞬間引來大量留言，有許多網友、粉絲替她感到開心，不過也有不少人質疑「為何她能唱？」、「其他人卻不行？」

39歲BENI為日美混血，學生時期赴美學習鋼琴與舞蹈，返日後以優秀外型與實力進入演藝圈，她今年5月參加中國選秀節目《歌手2025》以深厚唱功拿下第5名，在中國累積知名度。面對近期政治風向急轉，多數日本藝人受阻之際，BENI成為少數成功完成演出的個案，成因也變為外界關注焦點。

