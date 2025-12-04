N.Flying「役畢全員體」回歸！10週年重返台北福利狂撒

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣樂團N.Flying今年全員晉升為「役畢偶像」，李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝和徐東成5位成員今（4）宣布將於明年1月25日來到「TICC」台北國際會議中心舉行演唱會，邀樂迷共度愉快夜晚。

N.Flying全員服役完畢，明年1月強勢回歸襲台。（Soul N Joy提供）

這次是N.Flying慶祝出道10年後再次回到台北，除了預備精彩表演送給N.Fia（粉絲名），並帶來豐富福利，讓大家在新的一年感到溫暖。

N.Flying為全場購票觀眾預備台北限定小卡，保證人人有份；凡購買NT$5,900門票的觀眾，更可得到欣賞彩排的福利，加上粉絲最愛的團體合照、擊掌、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得等抽選福利，主辦自信會讓歌迷滿載而歸。

該團今年推出第二張正規專輯《Everlasting》，同名主打作品順利成為韓國SBS funE電視台音樂節目《THE SHOW》的冠軍歌曲，另外像是《Rooftop》、《Moonshot》、《I Like You》等代表作都能在台北現場聽到。

N.Flying演唱會海報。（Soul N Joy提供）

N.Flying演唱會門票於13日中午12時在KKTIX平台正式啟售，票價分別為NT$5,900、NT$4,800、NT$3,900、NT$ 3,500、身障席NT$2,950，相關福利可留意主辦單位社群平台更新。

