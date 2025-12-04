張鈞甯首度「獻聲」上癮！走進百年歐洲花之宇宙

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞甯首度跨界擔任聲音導覽員，為國立歷史博物館《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》展覽「獻聲」錄製語音導覽，引領觀眾走進百年歐洲藝術的花之宇宙。提及會與《美景宮百年花繪名作展》合作，張鈞甯透露完全是「興趣使然」，原來平時就熱衷逛美術館、博物館的她不僅以看展為樂，更把它當成是演員提升對角色詮釋實力的功課之一。

張鈞甯為「維也納美景宮百年花繪名作展」擔任聲音導覽員。 （時藝多媒體提供）

她表示：「只要到不同的城市工作，我一定會找時間去美術館或博物館，因為身為演員，『培養審美觀』是非常重要的修煉，不僅是為了提升表演技巧，更是為了增加生活的厚度；這些不一定會直接反映在某一部作品裡，但會反映在你如何詮釋每一個角色。」

透過看展得到工作及生活養分的張鈞甯坦言把逛展當成讓自己重新感受世界的方式，「我喜歡的作品沒有特定風格，但只要作品很真誠，我就會被深深感動。」正因為熱愛藝術，對於能參與這次重量級的展覽導覽錄製，張鈞甯開心表示：「這次展覽裡有很多跟花卉相關的作品，也集合了不同藝術家、不同年代的創作，非常多元！看到每位創作者如何在當時的時空下用他們的方式呈現藝術，其實很感動！」

張鈞甯細細品味每一幅作品的精緻筆觸。（時藝多媒體提供）

提及自己印象最深刻的作品，張鈞甯自曝很喜歡奧地利象徵主義大師克林姆的作品《吻》（The Kiss），更表示：「本來這次在解說畫作的部分沒有特別提到他的作品，但因為我實在太喜歡，還因此特別選了一幅他的畫作來介紹！」曾親訪維也納美景宮的張鈞甯不忘向大家喊話：「希望大家都能親自走進展場體會藝術帶來的視覺與思維震撼，用自己的眼睛、自己的心，去感受那些在畫布上『綻放』的力量！」

首度挑戰擔任聲音導覽員的張鈞甯除了勤做功課，更把演員看劇本的閱讀功力及聲音傳達能力發揮到淋漓盡致，她表示：「感謝主辦方提供的資料相當完整，我就是不停閱讀，然後思考怎麼用比較中性、卻又帶一點愉悅的情緒，陪大家一起走進這次展覽。」把自身當成是「聲音演員」去詮釋語音導覽工作的她特別形容這次挑戰像是一種新的聲音探索，「表演的聲音比較多層次，但導覽要更溫暖、帶一點光，像有一道亮亮的線牽著大家走進畫作裡。」

張鈞甯今天穿的連身洋裝很搭花卉名作。（時藝多媒體提供）

值得一提的是，張鈞甯要當好展覽聲音導覽員的訣竅就是「走進畫裡」，她表示：「當我站在一幅畫前，我會先感受那個畫面的氣氛與心情，再用聲音把那個氛圍重新表現出來。」張鈞甯希望觀眾戴上導覽耳機時，不只是聽她講解，而是能被她的聲音帶進藝術家創作的世界。

談到演員與聲音導覽員的差異，她則給出成熟又直率的答案：「聲音導覽對我來說不難，反而很有趣，也能增加閱歷。如果未來有這類的合作，我真的很樂意繼續挑戰，大家可以多多找我喔！」

