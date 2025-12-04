自由電子報
娛樂 最新消息

Jisoo萌角「SHUMON」降臨高雄夢時代！亞洲唯一大氣球飛天亮相

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團BLACKPINK成員Jisoo推出原創角色「SHUMON」曾在快閃店引爆搶購潮，今（4）宣布該角色將首度以「巨型大氣球」之姿亮相12月13日的「高雄夢時代OPEN！大氣球遊行」，消息令BLINK（粉絲名）瞬間暴動，表示是一次夢幻跨次元事件。

Jisoo「SHUMON大氣球」下週六首飛高雄天際，將成全場主角。（寬寬整合提供）Jisoo「SHUMON大氣球」下週六首飛高雄天際，將成全場主角。（寬寬整合提供）

上月在「AMORTAGE POP-UP」快閃店中，SHUMON周邊商品全數售罄，粉絲搶到像搶演唱會門票；這次SHUMON將在高雄大氣球亮相，被粉絲形容是：「從小可愛變成天空主角，也是Jisoo宇宙的成長史。」

SHUMON軟綿綿的身形，加上呆萌療癒眼神將飄在南台灣城市上空，粉絲瘋喊「拜託讓Jisoo看到我們高雄粉絲的尖叫聲」、「亞洲唯一SHUMON，台灣直接贏了」，也有人開心表示「這不只是大氣球，是Jisoo的祝福。」

主辦單位透露，為做出完美大氣球，反覆和韓方比對「顏色差一點不行、臉的角度怪怪的也不行」、「四肢胖一點瘦一點，全都否決」，只要是粉絲可能質疑的地方，全都列入「不能妥協清單」。

