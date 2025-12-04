自由電子報
娛樂 日韓

日資深女星中島豐大腸癌辭世 享壽73歲

日本資深女演員中島ゆたか不敵大腸癌離世，享壽73歲。（翻攝自x）日本資深女演員中島ゆたか不敵大腸癌離世，享壽73歲。（翻攝自x）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男歌手「純烈」成員酒井一圭昨（4）在社群媒體透露資深女星中島豐（中島ゆたか，本名上野ゆたか）不敵癌症病魔辭世，這消息已被證實，她11月27日晚間因大腸癌病逝於家中，享壽73歲。中島ゆたか因演出《卡車野郎》系列作品以及多部懸疑劇、時代劇走紅，入行超過50年的她驟然離世，讓許多人為之心碎。

中島ゆたか為1970年代日本極具代表性女演員。（翻攝自x）中島ゆたか為1970年代日本極具代表性女演員。（翻攝自x）

根據日媒報導，日本東映電影公司以發表中島ゆたか訃聞，她的葬禮以由長女以家族葬形式低調進行。中島ゆたか於3年前發現自己罹患大腸癌，經過無數次的手術和不斷與病魔抵抗，仍不敵病魔。

中島ゆたか（左）以精湛演技走紅一時。（翻攝自X）中島ゆたか（左）以精湛演技走紅一時。（翻攝自X）

中島ゆたか出生於1952年，出生地為茨城縣，她曾於1971年選為「太平洋小姐日本代表」並成功奪下亞軍，隨即加入東映電影公司展開演藝生涯，之後以《卡車野郎》等系列電影快速走紅，之後也在懸疑劇、時代劇等類型作品大放光彩，並於1974年榮獲金箭獎新人獎肯定，為1970年代日本極具代表性女演員。

