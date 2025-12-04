自由電子報
娛樂 最新消息

《高流聖誕趴》場面超大夯團都來了！理想混蛋平安夜溫暖獻唱

〔記者張釔泠／台北報導〕高雄流行音樂中心《高流聖誕趴 KMC XMAS》17公尺高的聖誕樹「金勾 TREE」12月5日正式亮相，位於海景第一排，映襯高流音浪塔、海音館、珊瑚礁群的建築外觀燈光變化，閃耀聖誕氣息的紅綠主題燈色，試燈起即受到社群熱烈關注，超過萬名網友點讚分享，大讚為高雄冬季必訪打卡亮點。12月24、25日更有現場演出，邀請人氣天團「理想混蛋」與「芒果醬」等卡司熱力開唱。

理想混蛋將參加《高流聖誕趴 KMC XMAS》。（高雄流行中心提供）理想混蛋將參加《高流聖誕趴 KMC XMAS》。（高雄流行中心提供）

《高流聖誕趴》活動不間斷，除了12月20、21日及24至28日的「港灣聖誕市集」，更有三大音樂舞台的多元風格演出。12月20日下午3時起，高流園區鯨魚堤岸前的「南面舞台」邀集曾參與《南面而歌》的樂團與創作歌手，包括「夕陽武士」、王彙筑、「青虫」以及孩子王，展現南台灣的創作能量。

溫蒂漫步平安夜將現身高雄。（高雄流行中心提供）溫蒂漫步平安夜將現身高雄。（高雄流行中心提供）

同一地點的「聖誕舞台」則於12月24、25日接連獻上精彩演出：24日平安夜晚間6時30分起163 braces、「理想混蛋」及「溫蒂漫步」帶來溫暖歌聲陪伴民眾；25日下午3點30分起「P!SCO」、呂允 、「芒果醬」等將輪番登台。此外，12月20、21日與12月27、28日，於「金勾 TREE」周邊的「街頭舞台」安排魔術秀、泡泡秀、小丑雜耍、氣球秀及民俗特技等表演，讓大小朋友共享音樂與藝文魅力。活動詳情可至高雄流行音樂中心粉絲專頁及官網查詢。

163 braces也將到《高流聖誕趴KMC XMAS》同嗨。（高雄流行音樂中心提供）163 braces也將到《高流聖誕趴KMC XMAS》同嗨。（高雄流行音樂中心提供）

