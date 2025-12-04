自由電子報
娛樂 最新消息

錯過公車誕生神曲！《新不了情》僅用10分鐘完成

〔記者傅茗渝／台北報導〕不敗神曲《新不了情》的作曲家鮑比達近日上《新聞挖挖哇》，他回憶當年靈感來臨那刻，過程簡直像是命運安排。

鮑比達與范怡文揭《新不了情》10分鐘誕生內幕，也分享重返舞台契機。（JET綜合台提供）鮑比達與范怡文揭《新不了情》10分鐘誕生內幕，也分享重返舞台契機。（JET綜合台提供）

1980年代他在作曲家協會晚宴聽見王福齡老師彈奏《不了情》，前奏一下，全場掌聲如潮，他默念：「希望有一日我都有這樣一首歌。」十年後爾冬陞拍攝電影《新不了情》邀他配樂，他原只準備兩首歌曲，卻因錯過公車多了十分鐘等待時間，靈感瞬間湧現，當場寫下第三首曲，「沒想到爾冬陞聽完竟選了10分鐘寫的歌。」這首10分鐘誕生的作品，後來紅遍台港三十年仍是傳唱經典，他感性直呼：「這真的是奇蹟！」

鮑比達與范怡文分享創作與人生歷程，並預告將在1／31同台開唱。（JET綜合台提供）鮑比達與范怡文分享創作與人生歷程，並預告將在1／31同台開唱。（JET綜合台提供）

而鮑比達將於 1月31日攜頂尖樂手、范怡文及林俊逸於微風南山藝文中心舉辦《玩家玩音樂金歌勁曲演唱會》，以古典爵士跨界重新注入歌曲新生命。而同台的范怡文透露8年前跟著濟公禪師修行後，戒掉抽了36年的菸，「現在不但不抽，還很怕菸味」，女兒甚至驚訝到不敢相信。淡出演藝圈近二十年，如今把自己當新人重新出發。

點圖放大header
點圖放大body
