中國粗暴抵制！韓團日籍偶像遭連環封殺 「不可抗力」4字理由惹怒全網

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本首相高市早苗拋出「台灣有事」後續效應持續擴大！中國對日本掀起全面抵制潮，不僅大槻真希在上海活動遭粗暴斷電，天后濱崎步甚至在開唱前一天遭臨時取消，這股怒火如今更燒向在韓發展的日本籍藝人。韓團CLOSE YOUR EYES成員「KENSHIN」櫻田健真昨（3日）被迫宣布缺席杭州粉絲見面會的舞台演出，韓團NouerA日籍成員與日本女團MAGMAZ也接連遭中國方臨時喊卡，影響範圍急速擴散。

CLOSE YOUR EYES日籍成員這週六在杭州的見面會被以「不可抗力」為由禁止出席活動。（翻攝自IG）

主辦單位「貝加魚樂BellgaENT」昨以「不可抗力」為由突然發出公告，指出CLOSE YOUR EYES的日籍成員KENSHIN將不參加6日杭州粉絲見面會的舞台環節，但仍會照常出席團體福利活動，消息一出引發中國粉絲震驚與不滿，外界普遍解讀是「抵制日本」風波的延伸效應。無獨有偶，韓團NouerA在幾天前也遭遇相同狀況，中國方竟在上海活動開始前的凌晨，突然通知日籍成員「MIRAKU」星澤彌樂不能現身。

CLOSE YOUR EYES的經紀公司發出成員異動公告。（翻攝自微博）

日本團體MAGMAZ也遭池魚之殃，主唱Haruka日前上節目透露團體一年內曾赴中國8次，如今因政治風向瞬間翻盤，12月廣州的活動在同一天被取消，她無奈表示許多粉絲期待已久，「但沒辦法完成，不知道該說什麼...」對此，經紀人則補充表示，各地文化局回覆「不允許日本人登台」成了普遍理由，讓整體情勢更加僵化。

隨著中日關係持續緊張，多組日本藝人的活動在中國陸續被粗暴喊卡，從日籍歌手、大型巡演到跨國團體都受到波及，日本及中國的網友們也紛紛感嘆中共此次封殺力道之猛，「從日本歌后到新人偶像全被掃到」、「有夠猖狂！文化演出成政治戰場」、「政治不要碰音樂，真是笑話！」、「『不可抗力』四個字是史上最噁心的理由。」事件持續延燒，各界關注後續是否會擴大封殺範圍。

