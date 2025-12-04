英皇室172年傳世王冠 從伊莉莎白二世女王到凱特王妃

英國王子威廉（左）與凱特王妃夫妻感情甚篤。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕德國總統史坦邁爾（Frank-Walter Steinmeier）偕夫人昨（3）日抵達英國，展開為期3天的訪問，這也是德國元首睽違27年再度以國是規格訪英，看得出英德兩國在局勢動盪的歐洲，深化合作，堪稱歷史時刻。深受英國人民喜愛的凱特王妃（Kate Middleton）更戴上一頂塵封近20年的王冠，這頂王冠2005年維多利亞女王曾經在訪問馬爾他時配戴過一次，此次重現江湖，已經戴在凱特王妃頭頂上，參加德國國宴，足見歷史傳承精神。

威廉王子（左）與凱特王妃在與德國總統的晚宴上，盛裝出席，凱特王妃的王冠更成為焦點。（翻攝自IG）

英國國王查爾斯三世（King Charles III）與威廉王子（Prince William）對這次的外交接待相當矚目，凱特王妃也在一日之內換上3套衣服，在各種不同時刻呈現出不同的泱泱氣度，展現出她素來為人稱讚的高衣Q。

在史坦邁爾抵達英國時，凱特王妃以藍色當作主色調，藉以傳達「和平、信任、穩定團結」三重意義。凱特身上穿的是英國品牌Alexander McQueen寶藍色大衣，這件大衣她曾在2023年耶誕節期間穿過，展現出凱特在服飾搭配上不拘於「流行」更堅持「個人風格」與環保價值的理念。

伊麗莎白二世（左）在2005年馬爾他訪問中曾佩戴一次。如今凱特王妃在德國國宴上首度配戴，為這頂傳承172年的王冠再添歷史章節。（翻攝自IG）



晚間的國宴凱特穿上淡藍色披肩禮服，頭上戴著的則是具有172年歷史的「維多利亞女王東方圓飾王冠」，這也是凱特首次佩戴這頂王冠。尤其這頂東方圓飾王冠王冠有相當深遠的歷史意義，它曾歷經喬治六世皇后、伊莉莎白女王太后、伊莉莎白二世在到凱特王妃，足見英國對於這場會面的重視程度。

對凱特來說，這也是意義重大的一刻，這頂維多利亞女王東方圓飾王冠是她嫁入王室以來所戴過最大、最華麗的一頂王冠。此王冠融合印度風格蓮花設計與拱門，象徵英國王室的美感與當時勢力版圖。

維多利亞女王的「東方圓飾王冠」，是英國王室極為罕見公開的傳世珠寶。（翻攝自IG）

