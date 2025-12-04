黃國倫腎結石「馬桶全是血」！現場掏出結石珍藏曝內情

黃國倫（右）、寇乃馨今日與佳音教會共同主辦耶誕活動記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃國倫、寇乃馨今（4）日與佳音教會共同主辦耶誕活動記者會，黃國倫自爆他過去受腎結石所擾，疼痛程度幾乎可比擬分娩，所幸有順利排出，還現場拿出結石展示。

黃國倫飽受腎結石所苦，所幸有順利排出，還現場拿出結石展示。（記者潘少棠攝）

黃國倫飽受腎結石所苦，之前到加拿大工作復發，在廁所待了2個小時，他形容過程痛不欲生，只能一邊灌水一邊禱告，寇乃馨也說當時整個馬桶都是血，自己也只能在門口一起為他禱告，所幸後來有排出4顆小石子，才緩結了疼痛，現場黃國倫還秀出「珍藏」的結石，約是玉米粒般的大小，讓眾人驚呼連連。

黃國倫、寇乃馨夫婦攜手號召200多位藝人及20個團體，將於12月12日到14日，連續三天，在台北信義區新光三越香堤大道廣場舉行「2025聖誕文化藝術嘉年華」。

左起寇乃馨、李晶玉、何戎、廖偉凡、紀寶如、周丹薇、何方、黃國倫。（記者潘少棠攝）

每天都有超強主持群接棒上陣，包括李明依、廖偉凡、寇乃馨、紀寶如等綜藝界一哥一姐以及阿Ben、徐小可夫妻檔、逸祥；還有專業主播組李晶玉、舒夢蘭、何戎、邱沁宜、拉娃谷幸輪流控場，集合歌手演唱、原住民豐年祭、街頭舞蹈等，精彩可期。

