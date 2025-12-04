唐玲為戴墨鏡竟去隆鼻 遭酸「很假」1個月崩潰急拆假體：內心出問題

〔記者李紹綾／台北報導〕陳子強、唐玲、陳謙文今（4日）擔任「藝起愛非」公益活動愛心大使，號召藝人捐出私人物品做公益。唐玲捐出名牌墨鏡義賣，她透露這副墨鏡背後藏著很深的意義。

唐玲自曝當年為了戴墨鏡而去隆鼻。（記者李紹綾攝）

唐玲提到，她過去是個沒自信的人，「我以前覺得當一個明星，一定要有一副太陽眼鏡」，但因為鼻子很塌，怎麼戴都覺得不好看，居然因此決定去隆鼻，直言：「我為了要戴太陽眼鏡，還曾經去隆鼻。」她花了5萬元，在鼻子放上L型矽膠假體。

請繼續往下閱讀...

迎接新鼻子、第一次戴上名牌墨鏡時，唐玲沒有想像中的喜悅，她說：「我發現我還是沒有信心，我覺得那是從內而外的感受，信心不是外面而來的，是要從裡面開始。」她坦言，就算鼻子變挺、眼鏡是名牌，心裡仍充滿自卑。更慘的是，朋友還直接說：「妳看起來好虛假、很不自然。」她苦笑回憶：「我朋友都說我很像外國人，可是其實我就是一個普通人。」

唐玲自曝當年為了戴墨鏡而去隆鼻。（記者李紹綾攝）

因為不習慣、也無法接受「變成另一張臉」的自己，唐玲一個月後就把假體取出，「大家看我都是『妳哪位、妳是誰』，我自己也覺得太假了，所以後來還是把它拿掉」，那時候她才真正開始思考：「眼鏡沒問題、鼻子沒問題，可是為什麼我還是覺得我不漂亮、沒自信？」朋友甚至笑她：「為了做一個人工鏡架居然跑去隆鼻。」

直到多年後回頭看，唐玲才明白：「那是一個心理上的變化。」她說：「我一直以為太陽眼鏡可以帶給我自信，可以讓我有明星光環，但其實真正的光，是從內而外綻放的。」這也是為什麼她一直留著那副名牌墨鏡，不是因為貴，而是因為它提醒自己「自信不是靠外在」。

雖然唐玲帶到現場義賣的墨鏡不是當年那一副，但卻是自己買的最後一副名牌墨鏡，「現在覺得有沒有太陽眼鏡，我都很有自信」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法