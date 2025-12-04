自由電子報
娛樂 音樂

高材生男星爸爸是外交官 驚人背景曝光

Dac （左）與Robot Swing成員鄭昭元發行創作專輯。（Dac提供）Dac （左）與Robot Swing成員鄭昭元發行創作專輯。（Dac提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕擁有伯克利音樂學院「鋼琴演奏」與「電子製作與設計」雙學位的音樂鬼才Dac，不僅是陳嫺靜現場演出的御用合成器樂手，參與持修、李英宏、夜貓組等音樂人的作品製作，也是 THAT’S MY SHHH 成員。他攜手Robot Swing 成員鄭昭元，共同打造全新專輯《Enough》。專輯沒有炫技堆砌，而是以生活感觸刻劃出赤裸、直球對決的情感。

Dac（右）與Robot Swing成員鄭昭元發行創作專輯。（Dac提供）Dac（右）與Robot Swing成員鄭昭元發行創作專輯。（Dac提供）

聊起合作契機，Dac笑說自己與鄭昭元都是「音樂宅」，經常在演出後台沉浸於合成器音色與鍵盤配置的討論中，向來習慣獨自創作的Dac ，有一天收到鄭昭元的戰帖與合作邀約，憑鄭昭元的一句話：「跟我合作，可以讓你的音樂變得更好。」決定接受挑戰，於是誕生了《Enough》這張罕見的雙人共同製作、創作的專輯。

專輯的創作題材與歌詞主要由Dac 發想，在結束一段刻骨銘心的戀情後，啟發了《Enough》的創作靈感，探討愛情、友情、親情、工作情誼與社群互動等各種關係，以《Home》揭開序幕；父親是外交官，Dac成長過程時常在各個城市遷徙，偶爾自問：「哪裡是我的家？」這首便是他對歸屬感的思索。

Dac（右）與鄭昭元攜手創作，兩人猶如水與火的結合。（Dac提供）Dac（右）與鄭昭元攜手創作，兩人猶如水與火的結合。（Dac提供）

而被嘻哈廠牌「顏社」創辦人迪拉公開推薦，選為嘻哈月報第一名的首發單曲《Walk》，描繪經歷掙扎與猶豫後，終於迎來心境撥雲見日的瞬間，迪拉盛讚：「原以為 Dac 加上鄭昭元的組合，會是一個很抽象、有距離感的高端局，沒想到意外是質樸、直入人心的溫馨小品，一定要聽到歌曲最後，非常讚！」

Dac形容與鄭昭元的合作「把自己寵壞了」，鄭昭元在製作與編曲上的專業，讓Dac能更專注在詞曲創作。而性格上自己是火，鄭昭元是水，合作過程中難免需磨合，最新主打單曲《Know》即是因一次的小摩擦而誕生的結晶，也是兩人共同最喜歡的單曲。

Dac（右）與鄭昭元攜手創作，兩人猶如水與火的結合。（Dac提供）Dac（右）與鄭昭元攜手創作，兩人猶如水與火的結合。（Dac提供）

Dac笑說：「在某段時間鄭昭元忙著別的專案，而我已完成好幾首歌，我開始對他有點不耐煩，就開始傳訊息轟炸他，像是『欸，你要多一點貢獻啦！』」經過頻繁催稿的幾天後，鄭昭元竟然丟出了高完成度的《Know》 Demo， Dac透露內心的小劇場：「或許偉大的東西，是不能催的？但是沒催他，會有這首歌嗎？」

