娛樂 最新消息

張國榮錄音藏潛規則！鮑比達曝巨星私下很敏感

鮑比達、范怡文上《新聞挖挖挖》。（JET綜合台提供）鮑比達、范怡文上《新聞挖挖挖》。（JET綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕人稱「亞洲流行音樂教父」的鮑比達，近期難得與范怡文登上《新聞挖挖哇》，罕見公開與兩大巨星張國榮、林子祥合作時的錄音秘辛。

鮑比達罕談與張國榮合作往事。（JET綜合台提供）鮑比達罕談與張國榮合作往事。（JET綜合台提供）

他回憶張國榮的敏感與細膩，「張國榮是一個相當敏感的歌手，每次錄音之前，我會先察言觀色，看看張國榮今天的狀況如何，如果他很開心，唱的節奏就會比較快；但若是他狀態不好，則要調慢。」他坦言並非每次都猜得到哥哥當日心情，只能臨機應變，讓旁人驚呼製作難度堪比讀心術。

談及林子祥，鮑比達語氣帶著欣賞，回想當年在富麗華酒店外，看見林子祥抱著吉他唱歌，「那時候還沒有太多人認識」，但他意識到這把嗓音與台風是可造巨星，便直接邀入樂隊擔任歌手，沒料一唱即紅遍香港。他笑說林子祥最愛飆高音，每次演唱會後方回頭看他已成默契，交情深厚如兄弟。

鮑比達揭巨星錄音秘辛，並將於1／31攜手范怡文、林俊逸開唱《玩家玩音樂金歌勁曲演唱會》。（JET綜合台提供）鮑比達揭巨星錄音秘辛，並將於1／31攜手范怡文、林俊逸開唱《玩家玩音樂金歌勁曲演唱會》。（JET綜合台提供）

鮑比達將於1月31日晚間帶領國際級樂手，攜手范怡文、林俊逸於微風南山藝文中心舉行《玩家玩音樂金歌勁曲演唱會》，並以古典爵士跨界重新演繹經典歌曲。他坦言每天醒來都在編曲與彈琴，「音樂也是我維持年輕的秘訣」。

范怡文淡出演藝圈近20年，如今再回到最愛的舞台，她笑說像新人重新出發，被視為這場演出的回歸亮點。鮑比達也邀樂迷一同入場，用音樂回到那個張國榮、林子祥聲音發亮的年代。

