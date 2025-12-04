韓男團前成員曝光私會明日花綺羅細節 爆遭討天價賠償

韓男團THE BOYZ前成員周鶴年（左）6月被爆出私會日本前AV女優明日花綺羅。（本報合成，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓男團THE BOYZ前成員周鶴年6月被爆出私會日本前AV女優明日花綺羅，流出兩人當街擁抱照片，還涉及性交易，周鶴年遭所屬經紀公司退團解雇處分，雖然雙方當事人否認，韓國警方結案時亦表示難以展開調查。如今事件過去將近半年，周鶴年接受媒體採訪還原過程，他表示自己面對天價違約金訴訟，覺得人生遭毀。

周鶴年今年6月遭韓媒《TenAsia》爆料，指他與明日花綺羅私會，他接受《Billboard》專訪時指出，儘管他已經否認爆料消息，並向記者提告誹謗，仍被公司解約，他面臨前經紀公司高達20億韓圜（約新台幣5千萬元）違約金，周鶴年指出他是2024年12月以15億韓圜（約新台幣3193萬元），如今公司要求的賠償金是要她歸還當初的簽約金，其餘才是賠償金額。

周鶴年也還原與明日花綺羅聚會細節，表示當日多位朋友在酒吧聚會，其中一位是已經隱退5～7的AV女優（即明日花綺羅）。周鶴年因得知女方成功跨進美容、化妝品產業，好奇之後，請教了不少問題，周鶴年認為「身為一個成年人，喝酒、喝醉是很正常的事」更強調自己已經27歲了，參加成年人的聚會，並指出日媒《週刊文春》刊登的照片是當日聚會參與者在未經過他的同意之下私自拍照販售。

周鶴年指出自己嘗試與公司協商，並提前處理照片外流危機，卻被迫接受一份「毀滅性條款」終止雙方合作協議。周鶴年因無法負擔天價賠償金拒絕簽署該條款，遭公司提告，這也讓周鶴年質疑媒體爆料的資訊來源，他振振有詞的說「我只告訴過公司內部，卻被外面的媒體知道，這真的太明顯了」。他更透露自己因天價賠償金導致失眠與高度壓力。

周鶴年強調自己並未做錯事，不應該承擔鉅額賠償金，也不希望有人重蹈他的覆轍，更指控自己的前經紀公司不禁沒有真正保護藝人，也不符合一家正當企業該有的模樣，如果自己因為不曾做過的事而輸掉官司，未來這些公司也會繼續使用這些招數。

