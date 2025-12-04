自由電子報
娛樂 最新消息

聽聞范冰冰奪金馬影后 張鈞甯噴淚傳訊拒曝「閨蜜內容」

張鈞甯今擔任維也納「美景宮百年花繪名作展」聲音導覽員。（記者陳奕全攝）張鈞甯今擔任維也納「美景宮百年花繪名作展」聲音導覽員。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞甯與范冰冰因2014年合作古裝劇《武媚娘傳奇》結緣成為多年好友，上月范冰冰憑電影《地母》奪金馬影后，張鈞甯在Threads上低調留言「為你開心，為你驕傲」，她今作為國立歷史博物館展覽《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》語音導覽員，出席記者會，提到自己得知這好消息，激動到噴淚，連化妝師都必須在旁遞紙巾幫她擦掉淚珠。

張鈞甯得知范冰冰奪影后消息，激動到噴淚。（記者陳奕全攝）張鈞甯得知范冰冰奪影后消息，激動到噴淚。（記者陳奕全攝）

她透露金馬獎當晚因隔天凌晨5點就有工作，早早就寢，隔天起床化妝時看到范冰冰得獎的新聞，感動落淚，立刻傳訊息恭喜范冰冰。其實范冰冰得獎後，曾自曝收到超過650則祝賀訊息，張鈞甯微笑說范冰冰火速就回了她，至於回了什麼內容，張鈞甯神秘笑說：「這是我們的小秘密。」

問她為何會落淚，她感性指出同為演員，都為表演一直很努力，看到朋友得獎的那一瞬間，都會很開心。然而范冰冰為《地母》摧毀明星光環，化身農村降頭師，張鈞甯也能為作品做到這樣程度？她瞪大眼睛回「當然可以啊」，並提到自己在電影《默殺》的表演也同樣是全力以赴，「如果角色需要，我也能為戲『摧毀自己』。」

