女星遭夫持刀勒頸！連喊要殺她 律師警告涉殺人未遂

安歆澐曝夫持刀威脅，律師評估恐屬殺人未遂。（和展影視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，藝人安歆澐在節目中沉痛揭露與小她16歲的先生交往結婚近九年，婚姻生活看似幸福美滿，但這段關係在先生外遇後徹底變調，她心碎還原家暴現場。她透露，丈夫外遇後開始多次失控、酒後施暴，威脅行為逐漸升級，最嚴重一次甚至持美工刀勒住她的脖子，一度讓她命在旦夕。

安歆澐被拖往後座、三度聽見「我要殺死你」。（和展影視提供）

安歆澐那天，返家時發現丈夫躲在車後座，準備等她進門後偷車外出與小三見面。她要求他先上樓看孩子，丈夫卻急問「備用手機在哪？」第四通電話後竟衝下樓搶走手機，大喊：「今天不是妳死就是我死！」

他右手持刀、左手扯髮將她勒向昏迷，她回憶：「措手不及！來不及反抗就被勒暈了，再勒5秒鐘我會因為嚴重腦缺氧，人就會沒了。」她稍恢復意識後，丈夫仍拖她到後座，連喊三次「我要殺死你！」她驚恐求饒：「如果小孩沒有媽媽怎麼辦？」鄰居聽見尖叫聲報警，警方及救護才將她救下。

安歆澐靠安眠藥度夜，伴恐慌反應。（和展影視提供）

律師張睿紘指出，勒頸與喊殺人意圖並存，「可能已構成殺人未遂」。目前安歆澐已申請保護令，與丈夫分居，但對方反而先提出離婚控訴她「精神家暴」，案情複雜。她坦言仍需靠安眠藥入睡、伴隨恐慌症狀，心理創傷未痊癒。邱文仁心理師提醒，家暴受害者應立即蒐證、報警求援，切勿獨自與施暴者談判。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

