娛樂 最新消息

73歲湯蘭花近況曝光超凍齡！保養祕訣不藏私 不做醫美全靠按摩

左起寇乃馨、李晶玉、何戎、廖偉凡、紀寶如、周丹薇、何方、黃國倫。（記者潘少棠攝）左起寇乃馨、李晶玉、何戎、廖偉凡、紀寶如、周丹薇、何方、黃國倫。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃國倫、寇乃馨夫婦今（4）日與佳音教會共同主辦的耶誕活動記者會，73歲湯蘭花久違公開露面，看著氣色極佳，她也大方分享自己的保養祕訣。

女星湯蘭花曾憑電影《負心的人》以及電視劇《一代佳人》、《藍與黑》、《楊貴妃傳奇》等作品紅極一時。淡出演藝圈後，她轉戰直銷事業，鮮少公開露面。

湯蘭花久違公開露面，看著氣色極佳。（記者潘少棠攝）湯蘭花久違公開露面，看著氣色極佳。（記者潘少棠攝）

湯蘭花今天出席活動透露最近依然忙著工作，注重健康的她在飲食上不碰炸和辣的，一天都要喝3000cc的水，皮膚保養得宜的她也說在選用保養品上都會挑最天然的，怕打針的她不敢做侵入性醫美，笑說要比別人更努力，每天按摩保養。她近年身體狀況一切都好，這幾天則有些小感冒，聲音沙啞。

周丹薇也分享近況。（記者潘少棠攝）周丹薇也分享近況。（記者潘少棠攝）

周丹薇也分享近況，陸續都有在拍戲的她，目前在忙於排練舞台劇，每年都固定會去義大利學習琉璃，透露將在明年展開個人展。被問到是否有和孟耿如聯繫，她坦言最近沒有，不過彼此私下都會給鼓勵，至於黃子佼與被害人和解，她則說沒有關注。

