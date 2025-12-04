蛤？「主播界洪曉蕾」念對一詞意外圈粉小學生

美女主播高毓麟外型亮麗，有「主播界洪曉蕾」美稱。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕美女主播高毓麟外型亮麗，有「主播界洪曉蕾」美稱，今（4）日她在社群平台發文，透露自己念對「蛤（ㄍㄜˊ）蜊（ㄌㄧˊ）」意外圈粉小學生，還指定以後只看高毓麟播報的新聞，讓她驕傲說：「陪公子讀書的功效展現在這裡」。

粉絲私訊高毓麟，指二名就讀小學的孩子決定傍晚時段只看高毓麟播報的新聞。（翻攝自臉書）

高毓麟發文，表示「老師在上課，高主播有在聽！」原來是粉絲傳私訊給高毓麟，告訴她：自己家中就讀小四以及小二的孩子對高毓麟讚譽有加，因為高毓麟是「在電視上聽到第一位把『蛤蜊』音唸對的主播」，還指定以後傍晚時段只看高毓麟播報的新聞。

網友開玩笑指高毓麟「直接成為小朋友心中的女神～蛤蜊姐姐」。（翻攝自臉書）

高毓麟開心的說，自己念對的原因是陪兒子讀書所展現的功效，更開心說：「事實證明，我果然是小學生之母，陪讀不是假的」。許多網友也紛紛留言表示「難得有人講對」、「直接成為小朋友心中的女神～蛤蜊姐姐」。

網友私訊高毓麟內容。（翻攝自臉書）

