自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

文英阿姨當場痛罵！《熱帶魚》巨蛇娘娘內情曝光 導演陳玉勳遭嗆「頭腦壞掉」

文英阿姨（左）因突被要求在《熱帶魚》中扮演「巨蛇娘娘」，當場憤而痛罵導演陳玉勳。（組合照，金馬執委會提供，記者胡舜翔攝）文英阿姨（左）因突被要求在《熱帶魚》中扮演「巨蛇娘娘」，當場憤而痛罵導演陳玉勳。（組合照，金馬執委會提供，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕《大濛》上映以來票房亮眼，討論度在社群上狂飆之際，導演陳玉勳隨之被挖出的竟是過去拍《熱帶魚》時遭文英阿姨痛罵「神經病、頭腦壞掉」的經典幕後。陳玉勳從《熱帶魚》到《大濛》創作跨度驚人，如此罕見又難以複製，讓網友們紛紛盛讚「根本鬼才！」

陳玉勳的首部長片《熱帶魚》曾掀起台灣黑色喜劇熱潮，文英阿姨因突被要求在片中扮演「巨蛇娘娘」，當場氣炸飆罵導演「神經病、頭腦壞掉」。不僅如此，文英阿姨在片中怒罵觀眾「你是在靠北喔」、「回去看你老母啦！」的經典台詞，事實上完全是她發自內心而脫口，至今仍是網路迷因。

隨著《大濛》熱潮延燒，陳玉勳執導的《總舖師》、《消失的情人節》、《健忘村》等舊作，再度被影迷們逐一重新翻出討論，網友們也紛紛驚訝表示「同一位導演能拍《熱帶魚》、《總舖師》、《消失的情人節》、《大濛》，根本鬼才太扯了吧！」、「他的創作世界根本沒有邊界。」也有人分享金馬導演論壇現場的感受，「本人超幽默又靦腆，講話軟爛到很好笑。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中