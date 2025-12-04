文英阿姨當場痛罵！《熱帶魚》巨蛇娘娘內情曝光 導演陳玉勳遭嗆「頭腦壞掉」

文英阿姨（左）因突被要求在《熱帶魚》中扮演「巨蛇娘娘」，當場憤而痛罵導演陳玉勳。（組合照，金馬執委會提供，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕《大濛》上映以來票房亮眼，討論度在社群上狂飆之際，導演陳玉勳隨之被挖出的竟是過去拍《熱帶魚》時遭文英阿姨痛罵「神經病、頭腦壞掉」的經典幕後。陳玉勳從《熱帶魚》到《大濛》創作跨度驚人，如此罕見又難以複製，讓網友們紛紛盛讚「根本鬼才！」

陳玉勳的首部長片《熱帶魚》曾掀起台灣黑色喜劇熱潮，文英阿姨因突被要求在片中扮演「巨蛇娘娘」，當場氣炸飆罵導演「神經病、頭腦壞掉」。不僅如此，文英阿姨在片中怒罵觀眾「你是在靠北喔」、「回去看你老母啦！」的經典台詞，事實上完全是她發自內心而脫口，至今仍是網路迷因。

隨著《大濛》熱潮延燒，陳玉勳執導的《總舖師》、《消失的情人節》、《健忘村》等舊作，再度被影迷們逐一重新翻出討論，網友們也紛紛驚訝表示「同一位導演能拍《熱帶魚》、《總舖師》、《消失的情人節》、《大濛》，根本鬼才太扯了吧！」、「他的創作世界根本沒有邊界。」也有人分享金馬導演論壇現場的感受，「本人超幽默又靦腆，講話軟爛到很好笑。」

